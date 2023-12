Jetzt aktuell: »XMAS - Das ultimative Weihnachtsbuch«

Das perfekte Geschenk für alle, die Weihnachten lieben und mehr über die Ursprünge und Hintergründe wissen wollen

Dieses Buch ist eine einzigartige und bahnbrechende visuelle Hommage an das Weihnachtsfest, einem freudigen religiösen und kulturellen Anlass, der von Milliarden von Menschen überall auf der Welt gefeiert wird.



Die Ursprünge von Weihnachten liegen in der Feier der Geburt Christi am 25. Dezember. Zu den wichtigsten Themen gehören der Advent und die Geburt Jesu Christi, der Weihnachtsbaum und der Weihnachtsschmuck, das Schenken und das Singen von Weihnachtsliedern, klassische Weihnachtsfilme und festliche Musik. In den begleitenden Essays geht es u.a. um traditionelle festliche Speisen und Getränke, den Weihnachtsmann im Laufe der Geschichte und die religiösen Ursprünge von Weihnachten.



»XMAS – Das Weihnachtsbuch« bietet eine Sammlung von mehr als 200 stimmungsvollen Bildern, Gemälden, Büchern, Drucken, Skulpturen, Textilien, Keramiken und Fotografien, die sorgfältig kuratiert wurden, um eine große Bandbreite zu zeigen. Die Werke zeigen eine grandiose Vielfalt von Künstlern, darunter Sandro Botticelli, Grandma Moses, Beatrix Potter, Norman Rockwell, Andy Warhol und viele mehr.