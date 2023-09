In seinem kurzen und unglaublich turbulenten Leben veränderte Jackson Pollock die Malerei für immer. Diese grandiose Graphic Novel geht auf seinen bahnbrechenden physischen Ansatz bei der Kunstschaffung ein, hebt die Schlüsselpersonen hervor, die die New Yorker Kunstszene zu seiner Zeit beherrschten, und zeigt die geheimnisvolle Beziehung zwischen Pollocks Kunst und den verborgenen Aktivitäten in der Zeit des Kalten Krieges. »Jazz«-Rhythmen und Montage, wie die Musik, die Pollock liebte, ergeben eine vielstimmige Erzählung: Unterhaltungen zwischen den Charakteren, Passagen aus Interviews mit Pollock, Auszüge aus Kritiken und »streng vertrauliche« Anmerkungen aus geheimen Protokollen. In »Pollock – Streng vertraulich!« wird der junge CIA-Agent Dan Adkins mit der Überwachung Pollocks betraut. Er studiert die Dossiers, die ihm von der CIA zur Verfügung gestellt werden, um zu verstehen, wer dieser Mann ist, seine Vergangenheit, seine Geschichte und seine Familie kennenzulernen.Onofrio CatacchioPollock – Streng vertraulich!Eine Graphic-Novel Biographie112 Seiten, Hardcover, Euro (D) 19.90 | Euro (A) 21 | CHF 28ISBN 978-3-03876-171-6 (Midas Collection)Leseprobe zum Buch: Pollock