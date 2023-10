Hopfen am See / Füssen

m&i-Klinikgruppe Enzensberg Höhenstraße 56 87629 Hopfen am See / Füssen , Deutschland http://www.enzensberg.de

Unterstützung für „Radtour pro Organspende“

Die m&i-Fachklinik Bad Heilbrunn hat erneut die „Radtour pro Organspende“ unterstützt. Als Danke-schön haben eine nierentransplantierte Patientin und ihr Mann, der ihr vor über 18 Jahren eine seiner Nieren gespendet hat, das aktuelle Tour-Bild überre

Aufgrund einer Erbkrankheit haben sich die Nieren von Andrea Epking mit Anfang 40 verschlechtert. Die zahlreichen Begleitsymptome waren eine Herausforderung – eine Nierentransplantation sollte helfen. Und das tat sie auch. Ihr Mann, Axel Epking, hatte sich bereit erklärt, seiner Frau eine Niere zu spenden. „Mein Mann hat mir ein neues Leben geschenkt, ein größeres Geschenk gibt es nicht.“ Der heute 62-Jährigen ist die jahrelange Wartezeit auf eine Verstorbenen-Spende mit Dialyse erspar geblieben.



Bereits zum 11. Mal ist Frau Epking bei der „Radtour pro Organspende“ mitgefahren. Die Radtour, die von Transdia Sport Deutschland e.V. organisiert wird, ist eine Initiative von herz-, leber-, lungen- und nierentransplantierten Menschen, die auf den Organmangel in Deutschland aufmerksam machen wollen. Dabei werden Krankenhäuser und Transplantationszentren besucht, um den Mitarbeitenden der Kliniken und der Öffentlichkeit zu zeigen, wie wichtig Organspende ist und dass sie funktioniert. "Bei der Radtour dieses Jahr, die uns auch nach Berlin ins Bundesgesundheitsministerium geführt hat, sind 333 geschenkte Lebensjahre mitgefahren", so Frau Epking. "Wir tragen unsere Dankbarkeit und das geschenkte Leben in die Welt hinaus und zeigen den Menschen so, was es bewirken kann, sich für die Organspende zu entscheiden."



Die Fachklinik Bad Heilbrunn ist stolz darauf, die „Radtour pro Organspende“ 2023 erneut unterstützt zu haben. Viele der mitgeradelten Patientinnen und Patienten waren bereits zur Reha nach Transplantation oder Lebendspende in der deutschlandweit bekannten Fachklinik für spezialisierte Rehabilitation und Akutmedizin.



Die Chefärztin und der leitende Oberarzt der Abteilung Nephrologie - Transplantationsnachsorge, Dr. Doris Gerbig und Dr. Marc Albersmeyer, sowie Herr Murat Karali als Stellvertreter für die kaufmännische Direktion gratulierten den Radfahrern zu ihrer beeindruckenden Leistung. Die Fachklinik hofft, dass die Radtour dazu beiträgt, das Bewusstsein für die Bedeutung der Organspende zu erhöhen und mehr Menschen dazu motiviert, sich als potenzielle Spender zu registrieren.