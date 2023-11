Über 1.000 Jahre Betriebszugehörigkeit

48 Mitarbeitende feiern Jubiläum in der m&i-Fachklinik Bad Heilbrunn

Kürzlich wurden insgesamt 48 Mitarbeitende der m&i-Fachklinik Bad Heilbrunn für ihre langjährige Treue geehrt. Im Rahmen einer kleinen Veranstaltung sprachen die Klinikleitung sowie die Chefärzte ihren Dank und ihre Anerkennung aus. Neben der Ehrung gab es für die langjährigen Mitarbeiter Präsente, Prosecco und zusätzliche Urlaubstage.



Pünktlich fanden sich die Jubilare in der Lobby der m&i-Fachklinik Bad Heilbrunn ein, wo sie bereits erwartet wurden. Der Kaufmännische Leiter der Fachklinik, Günter R. Henseler, sowie die Chefärzte bedankten sich für ihre Treue, die in der heutigen Zeit längst nicht mehr selbstverständlich ist.



„Diese Treue zum Unternehmen spricht für unser ausgezeichnetes Betriebsklima an der Fachklinik Bad Heilbrunn. Wir pflegen einen freundlichen und angenehmen Umgang untereinander und selbstverständlich auch mit den Patienten“, bestätigt Günter R. Henseler. Die fast 50 Jubilare sprechen hierbei für sich.



Von Beginn an dabei



„Besonders stolz sind wir auf jene Mitarbeiter, die seit Anfang an dabei sind!“ Vor 35 Jahren öffnete die Fachklinik Bad Heilbrunn erstmals ihre Türen und seit diesem Zeitpunkt sind acht Mitarbeiter mit von der Partie. „Das ist nicht selbstverständlich und spricht für die guten Rahmenbedingungen in unserer Fachklinik“, so Henseler abschließend.



Auch der eingeladene Bürgermeister Thomas Gründl betont die Bedeutung der m&i-Fachklinik Bad Heilbrunn als einen großen Arbeitgeber im Landkreis und wichtigen Kooperationspartner für den Ort, insbesondere bei den schulischen Einrichtungen, und hebt nochmals den sehr guten Ruf der medizinischen Patientenversorgung über die Grenzen Bayerns hinaus hervor.



Von den über 430 Mitarbeitern sind weitere 11 Mitarbeiter 30 Jahre lang im Unternehmen, sieben seit 25 Jahren, sechs seit 20 Jahren, vier seit nunmehr 15 Jahren, neun Mitarbeiter eine Dekade und drei Mitarbeiter feierten fünf Jahre Betriebszugehörigkeit. Sie alle machen die m&i-Fachklinik Bad Heilbrunn zu dem Unternehmen, das es heute ist!