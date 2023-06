Reha: Zufriedenheit garantiert

m&i-Klinikgruppe Enzensberg

Die m&i-Fachklinik Bad Liebenstein ist eine Fachklinik für Spezialisierte Akutmedizin in der Neurologischen Frührehabilitation und Medizinische Rehabilitation. Das Haus behandelt Patienten in den Kerndisziplinen Neurologie / Neuropsychologie, Orthopädie / Unfallchirurgie, Geriatrie sowie Innere Medizin / Kardiologie.

Die Klinik gehört zur m&i-Klinikgruppe Enzensberg, die als privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen im Gesundheitswesen das Dach acht interdisziplinär ausgerichteter Fachkliniken und eines Gesundheitszentrums an neun Standorten in Deutschland bildet.

alles anzeigen