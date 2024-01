Großer Dank an alle Einsatzkräfte

Suchaktion: Vermisster Patient wohlbehalten zurück in den m&i-Fachkliniken Hohenurach

Am Dienstag, 9.1.2024, kam es zu einer groß angelegten Suchaktion in den m&i-Fachkliniken Hohenurach. Ein Patient hatte sich selbstständig aus den Kliniken entfernt und machte sich auf den Heimweg. Zügig wurden die beiden Klinikgebäude durchsucht und im Anschluss die Polizei eingeschaltet, die weitere Maßnahmen in die Wege geleitet hat. Der Patient konnte am späteren Abend wohlauf in die Fachkliniken zurückkehren.



„Eine Rehabilitation findet geschützt statt, Patienten werden jedoch nicht eingeschlossen. Das verstößt gegen die Persönlichkeitsrechte. Natürlich gibt es einen hohen Überwachungsgrad, der aber nicht gänzlich ausschließen kann, dass Patienten das Klinikgelände verlassen“, so Uli Wüstner, Geschäftsführer der m&i-Fachkliniken Hohenurach.



An der Suchaktion beteiligt waren neben der Polizei auch das THW, das Deutsche Rote Kreuz sowie eine Reiter- und Hundestaffel. Auch ein Hubschrauber mit einer Wärmebildkamera kreiste über dem Gebiet. „Der groß angelegte Einsatz, der durch die Polizei auf die Beine gestellt wurde, lief reibungslos. Das hat uns tief beeindruckt!“, so Uli Wüstner. „Wir können uns gar nicht genügend bei den über 100 Einsatzkräften und Helfern bedanken, die bei den eisigen Temperaturen mit voller Energie und Tatkraft geholfen haben!“