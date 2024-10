Fachklinik stärkt Altersmedizin

Im Alter möglichst lange selbstbestimmt und eigenständig leben zu können, dieses Bedürfnis hat wohl jeder Mensch. Doch schnell kann ein Unfall, eine Operation oder eine plötzliche Krankheit diesen Wunsch in weite Ferne rücken. Der Wunsch, wieder in das gewohnte Leben zurückzukehren und eigenständig zu leben ist bei den meisten Senioren existentiell.Die geriatrische Rehabilitation in der m&i-Fachklinik Enzensberg um Dr. Jan Savarino hat es sich zur Aufgabe gemacht, eben jenen älteren Patientinnen und Patienten auf diesem beschwerlichen Weg zur Seite zu stehen. Dabei werden die Patienten ganzheitlich betrachtet und versorgt. Das ist der Vorteil der Interdisziplinarität an der Fachklinik: Es können Patienten allumfassend betrachtet und behandelt werden, auch wenn sie an mehreren Erkrankungen gleichzeitig leiden. Neben den körperlichen Erkrankungen wird auch immer das soziale Umfeld mit einbezogen. „Ziel unserer Geriatrie ist es, die Beschwerden der Patienten im gesamten Kontext aus Funktionsfähigkeit sowie vorhandenen Umweltfaktoren zu analysieren und so zu beeinflussen, dass der Patient möglichst wieder an seinen vertrauten Lebensbereichen teilhaben kann und eine Pflegebedürftigkeit vorgebeugt oder zumindest hinausgezögert wird“, erläutert Dr. Savarino. “Geriatrie ist immer Teamwork. So stehen für unsere Patientinnen und Patienten unterschiedliche Fachbereiche zur Verfügung, die gemeinsam die individuellen Ziele und die dafür notwendige Therapie für jeden einzelnen Patienten festlegen.“Der Altersdurchschnitt im Allgäu ist hoch, viele Einwohner sind 75 Jahre oder älter. „Und der demographische Wandel wird diesen Effekt noch verstärken.“ Aus diesem Grund ist der Bedarf in der Geriatrie größer als das Angebot. Mit dem Ausbau der geriatrischen Station der m&i-Fachklinik Enzensberg trägt man dieser Entwicklung Rechnung, die Kapazitäten sollen in den nächsten Jahren kontinuierlich gesteigert werden.Dr. Savarino ist kein Unbekannter auf dem Enzensberg. Nach chirurgischer und notfallmedizinischer Ausbildung begann er bereits 2003 seine Tätigkeit in der orthopädischen Abteilung der Fachklinik. Nach Facharztausbildung und absolviertem Masterstudium in Gesundheitsökonomie war er zuletzt bis 2022 als Oberarzt in der neurologischen Abteilung tätig.„Ich finde es toll, dass man in der Geriatrie sehr offen mit seinen Patienten sprechen kann und man für realistische Lebensziele ein offenes Ohr findet. Lebensqualität ist das wichtigste Gut im Alter und Selbstständigkeit ist die Voraussetzung dafür. Für dieses Ziel arbeitet unser Team. Entscheidend sind für eine erfolgreiche geriatrische Rehabilitation die Motivation und die Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit der Patienten“, erzählt Dr. Jan Savarino.Weitere Infos erhalten Sie unter www.fachklinik-enzensberg.de/...