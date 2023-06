Hopfen am See / Füssen

m&i-Klinikgruppe Enzensberg Höhenstraße 56 87629 Hopfen am See / Füssen , Deutschland http://www.enzensberg.de

Doppelt hält besser!

Deutsche Rentenversicherung (DRV) bestätigt der m&i-Fachklinik Bad Pyrmont zwei erste Plätze bei Patientenzufriedenheit und Behandlungserfolg

Die Fachklinik für Medizinische Rehabilitation erreichte in ihrer Fachabteilung Rheumatologie im aktuellen Bericht der Deutschen Rentenversicherung in der Kategorie „Behandlungszufriedenheit“ 77,06 und „Subjektiver Behandlungserfolg“ 75,47 Qualitätspunkte. Die zwei besten Werte der 15 ausgewerteten Kliniken.



Die Patienten der m&i-Fachklinik Bad Pyrmont befinden sich nicht nur medizinisch, therapeutisch und pflegerisch in besten Händen – das bestätigte das Q-Reha Qualitätssiegel im Frühjahr dieses Jahres – sondern sie sind selbst mit ihrer Behandlung und deren Erfolg sehr zufrieden.



Das bestätigte die durchgeführte Rehabilitandenbefragung der Deutschen Rentenversicherung. Hier erreichte die Fachabteilung Rheumatologie der Fachklinik im Bereich „Behandlungszufriedenheit“ 77,06 von 100 Qualitätspunkten. Platz eins unter den bewerteten Kliniken.



Auch das Kriterium „Subjektiver Behandlungserfolg“ schnitt mit 75,47 Punkten sehr gut ab – und liegt weit über dem Mittelwert der Vergleichsgruppe (66,89 Punkte). Ebenfalls ein erster Platz unter allen Bewerteten.



Grundlage dieser Bewertungen der DRV sind knapp 1.200 Fälle aus 15 rheumatologischen Reha-Fachabteilungen deutschlandweit.



„Für uns sind die sehr guten Ergebnisse von großer Bedeutung. Erstens sind diese die erneute Bestätigung, dass alle unsere Mitarbeitenden sehr gute Arbeit leisten und zweitens auch eine sehr gute Eigenkontrolle, um den Patienten eine medizinische Versorgung auf höchstem Qualitätsniveau anbieten zu können.“, betont der kaufmännische Direktor der Fachklinik Dr. Nils Matthiessen.