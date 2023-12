12. Enzensberger Schmerztage

„Schmerz und Schlaf. Das komplexe Wechselspiel zwischen Licht und Schatten“

Hopfen am See – Die 12. Enzensberger Schmerztage der m&i-Fachklinik Enzensberg waren ein voller Erfolg. Über 160 Teilnehmer aus den Bereichen Medizin, Therapie, Psychologie und Pflege nahmen an den Vorträgen und Workshops teil, die sich alle mit dem Thema „Schmerz und Schlaf“ beschäftigten.



Am 1. und 2. Dezember fanden bereits zum 12. Mal die Enzensberger Schmerztage statt, diesmal unter der Leitung von Dr. Martin Steinberger, Chefarzt des Interdisziplinären Schmerzzentrums.



Die Fachtagung behandelte das wichtige und hochaktuelle Thema „Schmerz und Schlaf“. In zahlreichen interdisziplinären Vorträgen und Workshops wurden die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen chronischen Schmerzen und Schlafstörungen beleuchtet. „Schmerz und Schlaf sind zwei hochkomplexe, lebenswichtige Phänomene, die wir erst so langsam verstehen lernen und die sich in vielfältiger Weise gegenseitig beeinflussen können“, berichtet Dr. Steinberger. So war es der Grundgedanke der Enzensberger Schmerztage, den aktuellen Stand der Medizin und Forschung mit erfahrenen Spezialisten zu diskutieren und damit den Umgang mit dem Chronifizierungsfaktor Schlafstörungen in der interdisziplinären Schmerztherapie zu optimieren.



Die Referenten stammten folgerichtig aus unterschiedlichen Fachbereichen: Hirnfoscher, Schlafforscher, Experten auf dem Gebiet Schmerzmittel und Schlaf, klinische Ärzte, Physiotherapeuten und Pflegekräfte – alle haben sich dem komplexen Thema von ihrer Expertise aus genähert. „Wir sind uns der Bedeutung von Schlafstörungen für die Aufrechterhaltung von Schmerzen sehr bewusst geworden, noch mehr als zuvor. Es ist klar geworden, dass die interdisziplinäre Herangehensweise an dieses Problem der Schlüssel zum Erfolg für unsere Patienten ist“, resümiert Dr. Steinberger. Zwischen Referenten und Teilnehmern gab es zielführende, fachgebietsübergreifende Diskussionen und einen regen Erfahrungsaustausch. „Wir werden danach unsere Behandlungsroutinen im Hinblick auf das Problem Schlafstörungen komplett überarbeiten.“



Ein weiteres Highlight der Enzensberger Schmerztage war der Festabend. „In dieser ungezwungenen Atmosphäre hatten wir die Gelegenheit mit den Referenten, egal ob Lehrstuhlinhaber, angesehene Forscher auf ihren Gebieten oder praktisch tätige Therapeuten, ins Gespräch zu kommen. Das war sehr inspirierend!“



Durch das Schneechaos am vergangenen Samstag konnten einige Referenten noch einen weiteren Tag im schönen, verschneiten Allgäu verbringen. Ein herzlicher Dank geht auch an das Haus Hopfensee, das sehr viel Mühe in die Ausrichtung der Enzensberger Schmerztage gesteckt hat.