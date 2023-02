Online-Vortrag am 15.Februar ab 18:00 Uhr

Die Versichertenkarte, auch elektronische Gesundheitskarte - kurz: eGK - genannt, ist mehr als nur ein Ausweisdokument für den Arztbesuch: Mit der neuen eGK erhalten gesetzlich Krankenversicherte den elektronischen Schlüssel für ihre persönliche medizinische Versorgung.Durch die neuen Funktionen wird die digitale Kommunikation zwischen Ärzten, Apotheken, Klinken und Krankenkassen grundlegend optimiert. Für die Versicherten ergeben sich hierdurch wichtige Vorteile und Vereinfachungen. So können etwa medizinische Fachanwendungen wie das Notfalldatenmanagement oder eMedikationspläne direkt auf der Karte hinterlegt werden.Wie Versicherte diese Funktionen optimal nutzen können, welche Vorteile die eGK zudem bringt und welche Anwendungsfälle noch angedacht sind, darüber informiert der Online-Vortrag der mhplus Krankenkasse am 15. Februar um 18:00 Uhr. Interessierte können sich unter www.mhplus-gesundheitstalk.de anmelden. Die Teilnehmerzahl des kostenfreien Vortrags ist limitiert.DG Digitales Gesundheitswesen ist ein erfahrenes Beratungs- und Schulungsunternehmen im Gesundheitswesen. Versiert vermitteln die Referenten Versicherten Wissen rund um die Themen Digitalisierung. Sei es in Online-Vorträgen oder mit Schulungsplattformen. Weiteres Standbein: Die Beratung und Begleitung von Krankenhäusern auf dem Weg zur Digitalisierung.