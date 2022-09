Online-Vortrag am 14. September ab 18:00 Uhr

Alles ist perfekt und jeder ist ein Superheld. Das Idealbild, das die sozialen Medien vermitteln, heißt Stärke und Unfehlbarkeit. Sie sind das neue Normal. Nur Sensationen erhalten Aufmerksamkeit. Die Folge: Im Zusammenhang mit Gesundheit bestimmen Extreme einen Großteil der Themen. Doch ab wann ist der Wunsch nach Perfektion zu viel? Verträgt sich die Beschleunigung im Alltag durch die Digitalisierung mit einer gesunden Psyche? Frédéric Letzner spricht Risiken offen an: Wozu führt der Wahn nach Verbesserung? Und welche Folgen hat die digitale Selbstinszenierung?Humorvoll und provokant geht der Referent diese Fragen zum Thema Gesundheit im Rahmen der Gesundheitsakademie der mhplus Krankenkasse am 14. September ab 18:00 Uhr an. Spannende Geschichten, praktische Tipps und Tricks erwarten die Zuhörer des Vortrags.Hier können sich Interessierte zum Vortrag anmelden: www.mhplus-gesundheitstalk.de Frédéric Letzner ist Ernährungswissenschaftler, ehemaliger Ernährungstherapeut und Personal Trainer. Ihn fasziniert vor allem die Psyche des menschlichen Ernährungs- und Gesundheitsverhaltens. Als Redner für Unternehmen, bei Kongressen sowie in Funk und Fernsehen bringt er das Thema Gesundheit humorvoll an seine Zuhörer.