Online-Vortrag am 09. März ab 18:00 Uhr

Alle sprechen darüber, dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass die Faszienforschung ihren Durchbruch erlebte. Wie wichtig das Bindegewebe für unsere Stabilität und Beweglichkeit ist, ist gerade mal seit rund 15 Jahren bekannt. Dabei sind viele Menschen von Verspannungen und Fehlhaltungen betroffen, besonders wenn sie überwiegend am Bildschirm arbeiten.Im Online-Vortrag der mhplus Gesundheitsakademie nehmen die Experten von „Team Gesundheit“ das Bindegewebe deshalb genauer unter die Lupe. Sie erklären, wie sich ein effizientes Faszientraining leicht in den Arbeitsalltag integrieren lässt. Schon kleine, feine Übungen bringen unsere Faszien in Bewegung.Zum Vortrag am 09. März ab 18:00 Uhr können sich Interessierte unter www.mhplus-gesundheitstalk.de anmelden. Die Teilnehmerzahl des kostenfreien Vortrags ist limitiert.„Team Gesundheit“ vermittelt Wissen rund um das Gesundheitswesen. Damit Versicherte es leichter haben, zum Beispiel mit digitalen Anwendungen zurechtzukommen. Dabei steht die Aufklärung im Vordergrund. Interessierte profitieren von der praxisnahen Erfahrung der Referentinnen und Referenten von „Team Gesundheit“.