Online-Vortrag am 04. April ab 18:00 Uhr

Wer will denn schon vernünftig sein? Obwohl wir eigentlich wissen, wie wir uns ernähren sollten, fällt es uns schwer, das umzusetzen. Wir essen aus Frust, aus Lust, bei Stress, aus unterschiedlichsten Gründen. Weshalb ignorieren wir gerne Hunger, Durst und Sättigung?Die psychologischen Hintergründe für unser Essverhalten, sind vielfältig und haben einiges mit unserer Haltung zu uns selbst zu tun. In Form von spannenden Geschichten, praktischen Tipps & Tricks, werden Anregungen gegeben, wie uns eine nachhaltige und bewusste Ernährung gelingen kann.Im Online-Vortrag der mhplus Gesundheitsakademie gibt der Autor und Gastredner Frédéric Letzner mit einem spannenden Impulsvortrag einen unterhaltsamen Einblick in die kuriosen Mechanismen der Ernährungspsychologie. Zum Vortrag am 4. April um 18:00 Uhr können sich Interessierte unter www.mhplus-gesundheitstalk.de anmelden. Die Teilnehmerzahl des kostenfreien Vortrags ist limitiert.Frédéric Letzner ist Ernährungswissenschaftler, ehemaliger Ernährungstherapeut und Personal Trainer. Seit über 15 Jahren steht die Gesundheit für ihn an erster Stelle. Ihn fasziniert vor allem die Psyche des menschlichen Ernährungs- und Gesundheitsverhaltens. Als Redner für Unternehmen, bei Kongressen und in Funk und Fernsehen machte er sich einen Namen. Humorvoll und leicht nachzuvollziehen, bringt er das Thema Gesundheit an seine Zuhörer. Mit nachhaltigem Effekt für den Einzelnen und ganze Gruppen.Sein Buch "Zu blöd zum Leben - Gesundheit geht auch anders" ist 2020 erschienen. Im selben Jahr wurde Frédéric Letzner vom deutschen Redner-Berufsverband mit dem "GSA Newcommer Award" ausgezeichnet. Homepage: www.letz-go.de