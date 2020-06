Pressemitteilung BoxID: 801462 (mhplus BKK)

Expertenrat im Online-Chat

Gesund abnehmen ohne Jo-Jo-Effekt

Low Carb, Low Fat, Intervallfasten – immer neue Trenddiäten versprechen den ultimativen Abnehmerfolg. Es gibt jedoch nicht die eine Diät oder goldene Regel, die jedem dazu verhilft, abzunehmen. Jeder Mensch reagiert anders auf ein und dieselbe Ernährungsweise. Aber was bringt wirklich den gewünschten Erfolg und wann ist der Jo-Jo-Effekt schon vorprogrammiert? Warum haben Diäten bislang nicht angeschlagen? Und wie sieht er aus, der individuelle, gesunde Weg zum dauerhaften Wohlfühlgewicht?



Fachkundigen Rat zum Thema gibt es für Interessierte in einem Expertenchat der mhplus Krankenkasse am 8. Juni ab 20:30 Uhr. Zum Chat mit der Ernährungsexpertin Anna Gellert geht es unter mhplus.portal-gesundheitonline.de



Anna Gellert hat Ernährung und Versorgungsmanagement mit dem Schwerpunkt Ernährung und Gesundheit studiert. Sie war mehrere Jahre als Ernährungsberaterin und -therapeutin in der Kinder- und Jugendberatung tätig. Aktuell arbeitet Sie als Projektleiterin Ernährung bei movement24. Zu ihren Aufgaben zählen die Durchführung von Workshops, Beratung und Check-ups und das Erstellen von Konzepten zum Thema Ernährung.

