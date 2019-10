Pressemitteilung BoxID: 769671 (mhplus BKK)

Expertenrat im Online-Chat: "Work-Life-Integration" - Arbeit und Lebensqualität

Die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben verschwimmen zunehmend. So zumindest ist der aktuelle Trend. Gründe für diese Entwicklung liegen zum Beispiel in flexiblem Arbeiten via Homeoffice sowie ständiger Erreichbarkeit durch Mobiltelefon, E-Mail und Apps. An die Stelle des Begriffs der „Work-Life-Balance“ tritt daher zunehmend das Stichwort „Work-Life-Integration“. Hierbei geht darum, Arbeit, Familienleben und persönliche Bedürfnisse miteinander zu vereinbaren und deren Integration zu fördern, anstatt Arbeit auf der einen und das private Leben auf der anderen Seite zu betrachten. Es stellt sich die Frage: Sollte und kann der Einzelne heute noch strikt zwischen Beruf und Privatleben trennen oder ist dies gar nicht sinnvoll? Doch wie könnte ein gesundes Gleichgewicht zwischen den Anforderungen im Job, familiären Verpflichtungen und den persönlichen Wünschen und Lebenszielen aussehen? Und wie kann bei Überforderung gegengesteuert werden? Antworten zu diesen und weiteren Fragen gibt es in einem Expertenchat der mhplus Krankenkasse am Montag, dem 7. Oktober 2019, um 20:30 Uhr. Als Expertin im Chat beantwortet die Dipl.-Psychologin Anja Benesch die Fragen der Chatteilnehmer. Interessierte und Betroffene gelangen zum Chat unter mhplus.portal-gesundheitonline.de



Die Expertin:



Dipl.-Psychologin Anja Benesch ist Psychologische Psychotherapeutin und Resilienz-Therapeutin mit Zusatzqualifikation Stressbewältigung. Darüber hinaus ist sie Lehrerin für achtsames Selbstmitgefühl. Seit 2007 arbeitet sie in privater Niederlassung in Berlin und begleitet Menschen einzeln und in Gruppen auf ihrem Weg der Heilung und Veränderung.

