Expertenrat im Online-Chat: Verhütungsmethoden

Verhütung ist für viele Paare ganz selbstverständlich. Dabei möchten immer mehr Frauen auf hormonelle Verhütungsmittel wie die Antibabypille verzichten. Die Pille ist zwar sicher und bequem, aber nicht frei von Nebenwirkungen. Was sollten Frauen darüber wissen? Welche hormonfreien Alternativen gibt es und wie sicher sind sie? Experten sind sich einig: Das ideale Verhütungsmittel gibt es nicht. Bei der Entscheidung sollte immer die persönliche Lebenssituation berücksichtigt werden. In einem Expertenchat der mhplus Krankenkasse am 12. August 2019 von 20:30 Uhr bis 22 Uhr berät die Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe Frau Dr. med. Sofia Csöri-Kniesel zu allen Fragen zum Thema Verhütung. Betroffene und Interessierte gelangen unter mhplus.portal-gesundheitonline.de zum Chat.



Die Expertin: Dr. med. Sofia Csöri-Kniesel ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe mit erweiterter Spezialisation auf Endokrinologie und Reproduktionsmedizin (künstliche Befruchtung). Seit 2016 ist sie Leiterin der Abteilung für sex. Gesundheit und Familienplanung im Gesundheitsamt Mitte Berlin.

