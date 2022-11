Fake News, also bewusst in Umlauf gebrachte Falschinformationen, verbreiten sich in Windeseile über das Internet. Dasselbe gilt für Informationen, die zwar mit bester Absicht aber zu wenig Hintergrundwissen verbreitet werden. Das kann schon mal heikel werden. Besonders, wenn es um Themen rund um die Gesundheit geht. Eine sichere und zuverlässige Informationsquelle ist also das, was zählt. Sie ist wirklich hilfreich bei der Suche nach bedarfsspezifischen Tipps, Erklärungen oder Anleitungen. Ein Vortrag von Martin Fiedler, Experte der Digitale Gesundheitswesen DG GmbH, zeigt im Auftrag der mhplus Krankenkasse, wo der Informationssuchende zuverlässigen Input findet. Darüber hinaus verrät der Vortrag, wie Fake News entlarvt und verdächtige Webseiten durchschaut werden. Der Vortrag ruft dazu auf, kritisch mit Themen rund um die Gesundheit umzugehen - nicht alles zu glauben, was den Weg in die Öffentlichkeit sucht. Es gilt, sich bei der Fülle an Informationen nur auf vertrauenswürdige Quellen zu verlassen. Zum Vortrag können Interessierte sich unter www.mhplus-gesundheitstalk.de anmelden. Die Teilnehmerzahl des kostenfreien Vortrags ist limitiert.DG Digitales Gesundheitswesen Gesellschaft für Beratung, Schulung und Kommunikation mbH ist ein erfahrenes Beratungs- und Schulungsunternehmen im Gesundheitswesen mit fundiertem Wissen rund um die Themen der Digitalisierung.