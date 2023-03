Digital fit mit der elektronischen Patientenakte

Was ist die elektronische Patientenakte, auch ePA genannt, eigentlich? Kurz: Die ePA ist ein sicherer digitaler Speicherort, an dem alle Gesundheitsdaten einer Person zentral abgelegt werden können.Ob Daten zu Vorerkrankungen, digitaler Impfpass, Röntgenbilder oder Medikationspläne: Die ePA ermöglicht einen Gesamtüberblick über alle diese Informationen. Die Gesundheitsdaten können gezielt für Ärzte freigegeben werden. So können notwendige Behandlungsschritte schneller vorangebracht und optimal abgestimmt werden. Die Daten sind jederzeit abrufbar – auch im Ausland.Im Online-Vortrag der mhplus Gesundheitsakademie informiert Dr. Frauke Donner von DG Digitales Gesundheitswesen zu den Funktionen der ePA. Zum Vortrag am 15. März um 18:00 Uhr können sich Interessierte unter www.mhplus-gesundheitstalk.de anmelden. Die Teilnehmerzahl des kostenfreien Vortrags ist limitiert.DG Digitales Gesundheitswesen ist ein erfahrenes Beratungs- und Schulungsunternehmen im Gesundheitswesen. Versiert vermitteln die Referenten Versicherten Wissen rund um die Themen Digitalisierung. Sei es in Online-Vorträgen oder mit Schulungsplattformen. Weiteres Standbein: Die Beratung und Begleitung von Krankenhäusern auf dem Weg zur Digitalisierung.