Bewegung – Die universelle Gesundheitspille

Es gibt sie, die universelle Gesundheitspille: Regelmäßige Bewegung. Richtig dosiert, ist sie ein umfassender Schutz für die Gesundheit. Dies gilt für jedes Alter. Bei vielen Krankheiten ist Bewegung so wirksam wie Medikamente. Und das ohne Nebenwirkungen.Entscheidend für den individuellen Gesundheitsnutzen ist dabei, welche Art von Bewegung und welche Bewegungsdosis angewandt werden. Schon mit kleinen Veränderungen kann der Bewegungsalltag gesünder gestaltet werden und so ein optimaler Wirkungsgrad erzielt werden.Über die vielfältigen Gesundheitseffekte von Bewegung spricht Prof. Dr. Markus Wanjek in einem Online-Vortrag der mhplus Krankenkasse am 4. Mai um 18:00 Uhr. Interessierte können sich unter www.mhplus-gesundheitstalk.de zum Vortrag anmelden. Die Teilnehmerzahl des kostenfreien Angebotes ist limitiert.Prof. Dr. Markus Wanjek ist Sportwissenschaftler und stellvertretender Fachbereichsleiter Gesundheitswissenschaften an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) und BSA-Akademie. Als Dozent, Autor und Tutor gibt er seine Erfahrung weiter. Schwerpunkt seiner Arbeit und Forschung ist das Thema Bewegung und Gesundheit. Wissenschaft und Praxis finden bei ihm seit über 20 Jahren zusammen. Als nebenberuflicher Fitnesstrainer hilft Markus Wanjek anderen Bewegung und Gesundheit in Einklang zu bringen.