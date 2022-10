Betriebliches Gesundheitsmanagement gibt es auch digital

Neue Plattform macht betriebliches Gesundheitsmanagement interaktiv

Betriebliche Gesundheitsförderung wirkt sich positiv auf die Gesundheit von Beschäftigten aus – und kann Studien zufolge Krankheitskosten und Fehlzeiten um ein Viertel reduzieren. Unternehmen gehen heute neue Wege, um ihre Beschäftigten mit Präventionsangeboten zu erreichen.



Das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) wird deshalb zunehmend digital. Mittlerweile können Betriebe hier unter verschiedenen Plattformen wählen. Auch die mhplus Krankenkasse bietet mit „workfitconnect“ eine solche Lösung an. Deren Vorteile für Beschäftigte und Arbeitgeber liegen auf der Hand: Die Beschäftigten können Informationen zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement jederzeit und schnell abrufen. So läuft der Prozess von der Information über die Anmeldung bis hin zur Teilnahme an verschiedenen Maßnahmen komplett online. Arbeitgeber erreichen auf diesem Weg eine breitere Zielgruppe. Gleichzeitig sparen sie Aufwand und Ressourcen, wie Raum- und Personalkosten.



Die neue BGM-Plattform der mhplus Krankenkasse hat einen weiteren besonderen Vorteil: Sie ist interaktiv. „Über ein spezielles Tool können die Beschäftigten eigene Ideen einbringen“, erklärt Kathrin Allgayer, Expertin für Betriebliche Gesundheitsförderung bei der mhplus. Auch Umfragen und Kommentare seien möglich, zum Beispiel bei Fragen zu den Angeboten. Und es lohnt sich: „Jede Aktivität auf der Plattform wird mit Bonuspunkten belohnt, die später in Prämien eingelöst werden können“, so Kathrin Allgayer. Das steigere die Motivation, mitzumachen. Gleichzeitig biete „workfitconnect“ wöchentlich neue Inhalte an, um Beschäftigte für Gesundheitsthemen zu sensibilisieren.



„Alle BGM-Maßnahmen, egal ob digital oder vor Ort können über die Plattform transparent kommuniziert, organisiert und ausgewertet werden“, ergänzt Mario Rieder, Geschäftsführer von potpuri. Das Unternehmen ist Partner der mhplus bei „workfitconnect“ und betreibt die Plattform. „Dadurch haben wir schon innerhalb kürzester Zeit weit überdurchschnittlich hohe Teilnahmequoten und breite Akzeptanz aller Beteiligten erreicht. Das Unternehmen wird dadurch zur gesunden Community mit messbaren Kennzahlen.“