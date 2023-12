Zukunftsweisende Kooperation: LinkedIn und Miss Germany setzen gemeinsam Zeichen für Female Empowerment

Das Finale der Miss Germany Awards am 24. Februar 2024 im Europa-Park in Rust wird von einer neuen, bedeutenden Partnerschaft geprägt sein: das weltweit größte berufliche Netzwerk LinkedIn wird erstmals als Brand-Partner von Miss Germany auftreten.

Im Rahmen der Partnerschaft wird LinkedIn in der Finalshow der Miss Germany Awards nicht nur platziert sein, sondern u.a. auch die 10 Finalistinnen unterstützen: in einem LinkedIn-Workshop erhalten die Kandidatinnen wertvolles Wissen zur Optimierung ihrer eigenen Präsenz auf LinkedIn aus erster Hand. Ganz klarer Fokus liegt hierbei auf der richtigen Kommunikation der eigenen Mission. Damit setzen die Miss Germany Studios und LinkedIn einen weiteren Meilenstein im Transformationsprozess der Marke und fördern aktiv Female Empowerment und die Sichtbarkeit ihrer Teilnehmerinnen.



Max Klemmer (CEO, Miss Germany Studios): “Uns ist es extrem wichtig mit den richtigen Unternehmen zu kooperieren. Das heißt, wir wollen mit Unternehmen zusammenarbeiten und diese in unsere Staffel integrieren, die gleiche Werte verfolgen. LinkedIn ist ein absoluter Wunschpartner und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.”



Gaby Wasensteiner (SR Brand Manager + Karriere-Expertin bei LinkedIn): “Wir bei LinkedIn glauben fest daran, dass Diversität eine grundlegende Voraussetzung für eine gerechte und innovative Arbeitswelt ist. Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft, da Miss Germany mit ihrer neuen Ausrichtung ebenso einen positiven Wandel Richtung Diversität in der Arbeitswelt unterstützen.”



Mit weltweit über einer Milliarde Mitgliedern und über 22 Millionen Mitgliedern in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist LinkedIn das weltweit größte Netzwerk für den beruflichen Austausch. LinkedIns Vision ist es, für alle Berufstätigen weltweit neue berufliche Möglichkeiten aufzuzeigen. Dabei ist LinkedIn viel mehr als eine Plattform für die Jobsuche, sondern ein Ort, an dem Mitglieder sich vernetzen, austauschen, weiterbilden und von einer lernen können.



Seit 2019 durchlebt das Familienunternehmen Miss Germany, das heute in dritter Generation von Max Klemmer geführt wird, eine Transformation: Als Schönheitswettbewerb gestartet, entwickelt sich die fast 100-jährige Marke seit drei Jahren zu einer Auszeichnung für Frauen, die Verantwortung übernehmen. Die Finalistinnen setzen sich u.a. für Themen wie Female Empowerment, Inklusion und Gleichberechtigung ein. Ziele, für die sich auch das internationale Unternehmen LinkedIn einsetzt.