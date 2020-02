TIGI stylt die neue Miss Germany 2020

Beim großen Miss Germany-Finale am 15. Februar 2020 kandidierten 16 Finalistinnen in der ausverkauften Europa-Park Arena in Rust um den begehrte Miss Germany-Titel 2020. Insgesamt waren in diesem Jahr erstmalig über 7.500 Bewerbungen zur Miss Germany-Wahl eingegangen.Insgesamt fünf TIGI Friseursalons unterstützten das diesjährige Miss Germany-Finale mit authentischen Hairstyles und waren für das Styling aller Kandidatinnen sowie der frisch gekürten Miss Germany-Gewinnerin, Leonie Charlotte von Hase, verantwortlich.Die TIGI Hair-Stylisten kreierten dabei individuelle Hairstyles und sorgten hinter den Kulissen dafür, dass jede Kandidatin nicht nur wie eine Gewinnerin aussah, sondern sich auch so fühlte. TIGIs Credo dabei lautete: "Wir feiern die Einzigartigkeit, den Style und die Persönlichkeit aller Frauen. Mit den TIGI Copyright Produkten für Farbe, Pflege und Styling sowie maßgeschneiderten Pflege- Boostern und SOS Hair-Repair Services können wir unseren Kunden ein erstklassiges Salonund Produkterlebnis bieten und die Looks der internationalen Laufstege in einen persönlichen Style nachhaltig verwandeln“.Jeder TIGI Friseursalon bietet ein exklusives Salonerlebnis für alle Frauen. Egal ob Locken oder glatte Haare – die Message an alle Power-Frauen lautet: #CopyrightYourHair. Es geht um den Style und die Persönlichkeit der Frauen. Beim Salonbesuch erhält jede Kundin eine individuelle Beratung, die ihren persönlichen Style unterstreicht.Das neue Miss Germany-Format ist weit mehr als ein Schönheitswettbewerb. Die Macher des bekannten Beauty-Contest verfolgten in diesem Jahr das Motto „Empowering Authentic Women“. Dabei geht es um mehr Diversität sowie Role-Models, die Verantwortung in ihrer Community übernehmen und aktiv, neugierig und selbstbewusst sind. Kriterien wie Authentizität & Ausstrahlung, Kreativität & Unterhaltung, Professionalität & Expertise sowie Community Care & Kritikfähigkeit verdeutlichen den neuen Ansatz, der am Puls der Zeit ist. Zuvor wurden die Finalistinnen im Miss Germany-Personality-Camp auf das Finale vorbereitet. Sie erhielten professionelle TIGI-Stylings und zeigten die Summer Hair Trends 2020 während verschiedener Shootings. In Workshops und Challenges bekamen sie wertvolle Tipps von TIGI-Stylisten, den Coaches und Influencerinnen Mary Tsakiridou-Streit (@mary.tsakiridou), Sofia Tsakiridou (@matiamubysofia) und Ann-Katrin Schmitz (@himbeersahnetorte) sowie der Yogalehrerin Sara Wragge (@sara.wragge).Eine weitere Premiere in diesem Jahr: Die neue Miss Germany 2020 wird das Cover des Magazins JOY zieren. Außerdem erhält die Gewinnerin neben zahlreichen Sachpreisen einen Managementvertrag bei der MGC-Miss Germany Corporation. Von TIGI wird die Gewinnerin mit TIGI @Home-Styling-Produkten sowie Salonbesuchen während ihrer gesamten Amtszeit als Miss Germany unterstützt.Zur diesjährigen Jury zählten die bekannte TV-Moderatorin Frauke Ludowig, die “Höhle der Löwen”-Investorin und ehemalige Miss Germany 1977, Dagmar Wöhrl sowie die Influencerinnen Ann-Katrin Schmitz und Sofia Tsakiridou. Außerdem entschied die vielfache Medaillensiegerin bei Karate-Weltund Europameisterschaften sowie Ernährungs-Expertin, Anna Lewandowska, wer die neue Miss Germany wird.Moderiert wurde der glamouröse Event von dem bekannten Moderatoren-Paar, Jana Schölermann (Schauspielerin & Moderatorin) und Thore Schölermann (“The Voice of Germany”). Musikalisches Highlight der Show war der aktuelle Chart-Stürmer und Singer-Songwriter Kelvin Jones (“Only thing we know” feat. Alle Farben). Es wurde bis in die Morgenstunden gefeiert.Dank TIGI Copyright saßen dabei die Hair Stylings bis zuletzt perfekt nicht nur bei den Kandidatinnen, sondern auch den anwesenden VIP’s und Gästen. Über den TIGI Salonfinder findet jeder, der seinen persönlichen Style unterstreichen möchte, eine individuelle Beratung und Haartransformation durch den TIGI Hair-Experten in seiner Nähe: https://www.tigi.com/de/salon-finder @TIGICopyright#CopyrightYourHair#MyCopyrightStory#WeAreOneTIGI