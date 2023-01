Selbstliebe für eine bessere Welt

Sprich mit dir selbst wie Deine beste Freundin. Unser Selbstgespräch und unsere Gedanken bestimmen über unser Verhalten. Umso liebevoller wir mit uns sprechen, umso bessere Verhaltensweisen etablieren wir und umso mehr Energie spüren wir in uns. Tägliche Affirmationen hören. Die positiven Sätze helfen das Unterbewusstsein, welches 96% unserer Handlungen beeinflusst positiv zu stärken. Dadurch fällt es uns jeden Tag leichter gesunde und liebevolle Entscheidungen für uns zu treffen und langfristig gesunde Routinen zu leben. Erkenne, dass du selbst dein Leben in der Hand hast. Beginne etwas für dich zu tun, denke über deine Ziele und Wünsche nach und tue etwas dafür. Denn wenn du glücklich und voller Kraft bist kannst Du für andere da sein und die Welt zu einem besseren Ort machen.

Vor 10 Jahren hatte sich die Top20-Kandidatin von Miss Germany Tiffany nach einem Schicksalsschlag versucht das Leben zu nehmen.so die 28- Jährige. Doch ihr wurde nach 3 Tagen Koma eine 2. Chancevom Leben geschenkt.Diese nutzt Tiffany, um Frauen zu Selbstliebe und emotionaler Freiheit zu begleiten. Seit über sechs Jahren hilft sie mit ihrer Selflove Coaching CompanyFrauen durch psychologisch Tools in ihre Kraft und in ein erfülltes Leben zu führen. Sie setzt sich jeden Tag mit ihrem Team dafür ein, dass Frauen mental, emotional und körperlich gesund und stark sind.Die Expertin für Selbstliebe und emotionale Freiheit weiß:Bereits Tausende von Frauen haben durch Tiffany und ihr Team von „LLY“ ungesunde Beziehungen losgelassen, alte Verhaltensweisen abgelegt, ihre mentale und emotionale Gesundheit verbessert und begonnen sich ebenfalls für andere einzusetzen. Ihren schweren Weg sieht Tiffany heute als ihr größtes Geschenk.Ihre Werte teilt sie mit dem neuen Konzept von „Miss Germany“. Denn hierbei geht es nicht mehr um das perfekte Aussehen, sondern es werden Frauen gesucht die Verantwortung übernehmen und etwas bewirken. Die Fördersumme, die die Miss Germany Gewinnerin erhält, würde Tiffany für die App „The Selflove Club“ einsetzen um Selbstliebe Normalität werden zu lassen.so die Wirtschaftspsychologin. In diesem online „Safe Space“ finden Frauen alles, was sie brauchen, um tiefgehende Selbstliebe und gesunde Routinen zu leben. Neben kurz und kompakt verpacktem Wissen warten tägliche Affirmationen und Meditationen auf die Mitgliederinnen. Außerdem regelmäßige Yoga-Stunden, sowie Ganzkörper Workouts. Neben dem Buchclub gibt es auch noch gemeinsame Koch Abende, um mehr Leichtigkeit und Spaß in das Thema Ernährung zu bringen. Die Frauen finden dort Experten zu Themen der Persönlichkeitsentwicklung, Gesundheit und Lifestyle. Die Unternehmerin betont:Tiffany´s TOP 3 Alltags-Tipps für Selbstliebe: