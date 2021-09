Miss Germany bringt Female Empowerment zu Twitch

MGC-Miss Germany Corporation GmbH Klemmer & Co KG

Miss Germany hat sich neu definiert und ist schon lange kein Schönheitswettbewerb mehr. Vor zwei Jahren war Miss Germany First Mover, um das Thema Female Empowerment im Mainstream zu verankern. Mittlerweile ist Miss Germany die Plattform für Frauen, die Verantwortung übernehmen. Be Part of the Movement.