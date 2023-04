Miss Germany bricht mit Altersgrenzen: Jetzt dürfen Frauen jeden Alters teilnehmen!

Die Miss Germany Awards 2023/2024 stehen ganz im Zeichen von Mut, Verantwortung und Charisma. Die Kandidatinnen müssen im neu-aufgesetzten Konzept eine Vielfalt an Geschichten und Missionen vereinen und sich für eine weltoffene und moderne Gesellschaft einsetzen.Erstmals in der Geschichte von Miss Germany ist es möglich, dass sich auch Frauen bewerben dürfen, die über 39 Jahre alt sind.Das Feedback auf diese Neuerung ist bereits überwältigend. Diese Veränderung wird die Vielfalt bei Miss Germany noch einmal auf ein neues Level heben. Außerdem darf nun jede Bewerberin teilnehmen, die entweder eine deutsche Staatsbürgerschaft besitzt oder ihren 1. Wohnsitz in Deutschland hat.Ab sofort läuft bis zum 31. Juli 2023 die Bewerbungsphase. Ab dem 01. August 2023 bis zum 31. September 2023 finden die E-Castings mit den Top100 auf dem Twitch-Channel von Miss Germany statt, wobei sich die 100 ausgewählten Kandidatinnen in live-Interviews vorstellen. Anschließend schaffen 20 der 100 Kandidatinnen es eine Runde weiter und somit in die Miss Germany Pitch Off’s, die im November stattfinden sollen.Hier werden in dem Step die Top20 eine unvergessliche Reise erleben und sich in Masterclasses und Workshops weiterentwickeln und neu kennenlernen. Ganz im Stile der allgemein bekannten Playoffs folgt das Halbfinale, bei dem es 10 Frauen eine Runde weiter schaffen. Die Top10 haben es damit ins Finale geschafft. Am 24. Februar 2024 findet die Miss Germany-Awardshow im Europa-Park in Rust statt.Während des Finales wird es wieder eine Award-Vergabe geben, bei der besondere Frauen ausgezeichnet werden. Als Premiere hat beim vergangenen Finale den ersten Female Leader Award Frauke Ludowig in der Kategorie Rolemodel erhalten.Der Europa-Park in Rust bei Freiburg ist Deutschlands größter Freizeitpark. Auf 95 Hektar bieten über 100 Attraktionen und Shows in 15 europäischen Themenbereichen Spaß für die ganze Familie. Außerdem können Abenteurer die Wasserwelt Rulantica ansteuern. Nach einem erlebnisreichen Tag bieten die 6 parkeignen 4-Sterne Hotels sowie das Camp Resort unvergleichliche Übernachtungsmöglichkeiten. Infos unter europapark.de.