Miss Germany: Top80 Kandidatinnen begeistern auf Twitch

In der vergangenen Woche hat die erste Live-Produktion der Miss Germany Staffel 2022/23 mit den Top 80 Kandidatinnen in den Gleis 7 Studios in Hamburg stattgefunden.

Das vielfältige Programm des vor Ort stattfindenden Livestreams auf Twitch hat nicht nur den Zuschauer:innen zu Hause die Möglichkeit gegeben, die Produktion live zu verfolgen, sondern bot den Kandidatinnen im Rahmen von unterschiedlichen Talk-Formaten den Platz für Diskussionen und Austausch. Insgesamt erreichte der 4-tägige Livestream auf Twitch mehr als 245.000 einzelne Zuschauer:innen, über 365.000 Live-Aufrufe bei über 3.100 Live-Chatnachrichten und über 2 Mio. angesehenen Minuten.



Wann stehen die Top 40 fest?



Wer es eine Runde weiterschafft, steht in der Woche vom 10. – 14. Oktober 2022 fest. Die Kandidatinnen werden per Twitch-Livestream erfahren, wer es unter die Top 40 geschafft hat und somit dem Miss Germany Finale einen Schritt näher ist, das am 4. März 2023 in der Europa-Park Arena in Rust stattfindet. Der nächste Step der diesjährigen Staffel ist dann die Network Experience, die am 11. und 12. November 2022 im Europa-Park in Rust stattfindet. Dort treffen die Top 40 Kandidatinnen erstmals auch auf Chef-Juror, Bruce Darnell.



Nächstes Stream-Highlight: herCAREER



Am 7. Oktober 2022 findet das nächste Stream-Highlight auf dem Miss Germany-Twitch-Kanal statt. Miss Germany Studios Twitch-Hostin, Jil Andert wird vor Ort bei der herCAREER sein und den Zuschauer:innen ein abwechslungsreiches Programm mit Talk-Formaten, Quizrunden und Behind des Scenes-Einblicken geben.



Die herCAREER findet in München statt und ist die Karriereplattform, die sich vor allen für die weibliche Karriereplanung einsetzt. Neben klassischen Messeständen unterschiedlichster Arbeitgeber:innen finden Panel-Talks mit Persönlichkeiten wie Tijen Onaran, Mina Saidze und Annahita Esmailzadeh zu Themen wie Gender Equality, Sichtbarkeit und Digitalisierung statt. Außerdem wird auch Miss Germany 2022, Domitila Barros eine Keynote geben zum Thema „Nachhaltigkeit, Neugierde, Networking: Wie eine erfüllende Karriere gelingt“.