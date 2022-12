Miss Germany Studios und Woodblock starten gemeinsam mit Xbox ein Programm für virtuelle Influencer mit Fokus auf Frauen

Miss Germany Studios und Woodblock haben sich zusammengeschlossen, um "Project V" zu starten. “Project V” dient als Arbeitstitel für ein Programm, das darauf abzielt, die führende Schmiede von virtuellen Influencern zu werden und Communitys rund um die digitalen Characters aufzubauen.Der erste Fokus liegt auf der Erstellung digitaler weiblicher Avatare, beginnend mit einer digitalen Version der beliebten Twitch-Hostin Jil Andert.In regelmäßigen Livestreams auf dem Miss Germany Twitch-Kanal hat Jil bereits Details über das bevorstehende "Project V" bekanntgegeben und die Community eingeladen, sie auf ihrer Reise zur Erstellung ihres eigenen Avatars zu begleiten. Die Streams wurden bereits über 650.000 Mal angeschaut, wobei Jil 22 Stunden lang live gestreamt hat.Das Miss Germany Finale am 4. März 2023 wird Schauplatz der Enthüllung des Avatars sowie des offiziellen Namens des Programms sein. Ab April 2023 wird das offizielle Programm starten und der Avatar "Virtual Jil" wird die virtuelle Hostin für alle Show-Inhalte auf den diversen digitalen Kanälen.“Project V” soll als Brücke zwischen realer und virtueller Welt dienen und dem Mainstream-Publikum das Metaverse näher bringen. Der Plan sieht vor, ein Ökosystem um jede virtuelle Heldin zu bauen und die Community durch verschiedene Engagement-Tools konsequent einzubinden. Das ultimative Ziel ist der Aufbau von Entertainment-Franchises rund um die digitalen Characters.Alles erster Partner ist Xbox an Bord und sponsert die Entwicklungsphase von Virtual Jil, während Twitch das Projekt als Medienpartner unterstützt.Jil Andert, Head of Communication & Media bei Miss Germany Studios:Max Klemmer, Geschäftsführer der Miss Germany Studios:Kai Fischer, Chief Commercial Officer bei Woodblock:Miss Germany Studios:Miss Germany wurde 1927 gegründet und wurde 2019 von einem Schönheitswettbewerb in eine Auszeichnung für Frauen umgewandelt, die Verantwortung übernehmen. Seit dem 1. Juli 2022 wird das Familienunternehmen von Max Klemmer (26) in dritter Generation geführt.Woodblock:Woodblock ist Deutschlands führendes Animationsstudio mit Hauptsitz in Berlin und Büros in Ludwigsburg, München, Kopenhagen und Los Angeles. Woodblock ist eine globale Marke. Von Künstlern aufgebaut und von Kreativität getragen.