Pressemitteilung BoxID: 788990 (MGC-Miss Germany Corporation GmbH Klemmer & Co KG)

Miss Germany-Reunion 2020

.

Freitag , 20 . März 20 20 - 14 :00 Uhr

Indoor - Wasserwelt Rulantica

Meeting Point : 13:30 Uhr in der Lobby des Hotel s Krønasår



Zum 3. Mal veranstaltet die Miss Germany Corporation, in Zusammenarbeit mit dem Europa-Park, die Miss Germany-Reunion.



20 Miss Germanys treffen sich am Freitag, 20. März 2020 zu einem ganz besonderen Meeting in der neuen Indoor-Wasserwelt Rulantica. Nach einem „Get together“ stehen die Damen ab 14:00 Uhr für ein gemeinsames Pressefoto sowie für Interviews in der Wasserwelt Rulantica zur Verfügung.



Die älteste teilnehmende Miss Germany ist mit 83 Jahren Gerti Hollmann, geb. Daub. Sie wird genauso an dem einzigartigen Treffen teilnehmen, wie die aktuelle Miss Germany 2020 Leonie von Hase.



Wir bitten Sie, uns spezielle Interviewwünsche rechtzeitig mitzuteilen.

