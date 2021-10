Miss Germany: Online-Voting startet

Nach der Live Experience in Hamburg vor knapp zweieinhalb Wochen startet heute das Online Community Voting auf der Miss Germany-Website. In den kommenden fünf Wochen kann darüber abgestimmt werden, welche der 160 Frauen direkt in die Top80 einzieht. Für die ersten vier Wochen kann wöchentlich für jeweils 40 Frauen von jeweils Montag ab 15 Uhr für sieben Tage abgestimmt werden. In der fünften und letzten Woche des Votings, vom 1. bis 5. November 2021 kann dann noch einmal für alle 160 Frauen gleichzeitig abgestimmt werden.



Für jede der Kandidatinnen können zwischen 1 bis 5 Punkte vergeben werden. Im Anschluss entscheidet die höchste Durchschnittspunktzahl darüber, welche Frauen es unmittelbar in die nächste Runde einzieht. Nach dem Voting wird die Top80 am 8. November 2021 bekanntgegeben. Weiter geht es mit der Top40 bis hin zu den Top10 beim Miss Germany-Finale 2022 am 19. Februar 2022 im Europa-Park.



Das Voting sowie alle weiteren Produktionen und Events können auf der Miss Germany Website oder den offiziellen Social-Media-Kanälen verfolgt werden.

