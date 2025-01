Miss Germany Finale 2025: Erstmals Livestream auf TikTok mit dieser Promi-Jury

Dieses Jahr ist alles anders: Zum ersten Mal entscheidet das Publikum, wer mit dem Titel “Miss Germany 2025” ausgezeichnet wird und zum ersten Mal gibt es die Miss Germany Finalshow 2025 live auf TikTok und zum letzten Mal findet die Show im Europa-Park statt.



Moderatorin des Abends ist die beliebte TV-Moderatorin, Lola Weippert. Das 23. Finale im Europa-Park in Rust am 22. Februar 2025 bringt einige Neuerungen mit sich. Mit dabei: 500 Gäste vor Ort und 9 Finalistinnen aus über 1.000 Bewerbungen, besondere Live-Acts und ein rundum erneuertes Bewertungs-System.



Die Finalistinnen? Eine einzigartige Mischung aus inspirierenden Frauen: von der KI-Ärztin, der Patentanwältin und der Zimmerin über die Unternehmensberaterin, der CEO mit über 300 Mitarbeitenden, sowie der Japan-und-Crocs-Liebhaberin bis hin zu Frauen mit einer Online-Konditorin, einem Inklusion-Fashion-Label und einer Frauen-Gesundheits-App.



Erstmals entscheidet das Publikum: Duell-Modus um den Titel der Miss Germany 2025



In drei Kategorien geht es für die Jury erst einmal darum, eine Gewinnerin auszuzeichnen, ehe das Publikum entscheidet, wer Miss Germany 2025 wird. Die Jury entscheidet also erst, wer die Auszeichnung Female Founder Award (Next Gen Gründerinnen), Female Mover Award (Next Gen männerdominierte Berufsfelder) und Female Leader Award (Next Gen Führungskräfte). Wer den begehrten Titel gewinnt, entscheidet dann das Publikum per Voting auf TikTok, sowie das Publikum vor Ort – eine Premiere.



In der Kategorie Female Founder gehen Diana zur Löwen, Content Creator und Business Angel, und Carsten Puschmann, Serial Entrepreneur und Startup-Investor an den Start. Sandra Lambeck, Schauspielerin und Autorin sowie Isabel Grupp-Kofler, Familienunternehmerin sind die Jurorinnen für das Segment Female Mover. Timo Hildebrand, Ex-Profi-Fußballer und Investor sowie Maria von Scheel-Plessen, Expertin im Bereich Digital Marketing und eCommerce verantworten das Leader-Segment.



In der Woche gibt es zur Vorbereitung auf die Zeit nach dem Finale noch einmal intensive Workshops u.a. zum Thema Netzwerken von LinkedIn, dem weltweit größten digitalen Netzwerk für den beruflichen Austausch, sowie die Intimpflege-Marke Multi-Gyn, die sich mit ihren Produkten dem Thema Frauen-Gesundheit widmet.



Akkreditierung für Medienvertreter:innen: Medienvertreter:innen haben die Möglichkeit, sich bis zum 18.02.2025, für das Miss Germany Awards Finale 2025 zu akkreditieren.



Über Europa-Park:



Der Europa-Park in Rust bei Freiburg ist Deutschlands größter Freizeitpark und feiert 2025 seinen 50. Geburtstag. Auf 95 Hektar bieten über 100 Attraktionen und Shows in 17 europäischen Themenbereichen Spaß für die ganze Familie. Außerdem können Abenteurer die Wasserwelt Rulantica ansteuern. Nach einem erlebnisreichen Tag bieten die 6 parkeignen 4-Sterne Hotels sowie die Silver Lake City unvergleichliche Übernachtungsmöglichkeiten.Familien-Attraktionen wie der neue interaktive 3D-Darkride „GRAND PRIX EDventure“ faszinieren Klein und Groß gleichermaßen. Das Jubiläumsjahr hält zudem eine Vielzahl an Überraschungen und besonderen Aktionen bereit: So erobern beispielsweise ab 12. Juli die beiden Parkmaskottchen Ed & Edda im 90-minütigen Animationsfilm „GRAND PRIX OF EUROPE“ weltweit die Kinoleinwand.



Mehr Informationen finden Sie unter europapark.de

