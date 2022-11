Miss Germany: Die ersten fünf Halbfinalistinnen stehen fest

Es durften sich bereits fünf der 40-Kandidatinnen über den Einzug in das Halbfinale freuen.Am letzten Freitag und Samstag ging es für die 40 Viertelfinalistinnen der Miss Germany Staffel 2022/2023 erstmal gemeinsam in den Europa-Park in Rust zu der sogenannten Network Experience. Auf dem Plan standen verschiedene Workshops zu Themen wie finanzielle Bildung, Medienarbeit und Persönlichkeitsentwicklung. Am Samstag gab es neben den Workshops zudem einen 10-stündigen Livestream auf Twitch, der von Moderatorin Jil Andert sowie Co-Moderator Nicolas Puschmann moderiert worden ist.Die Top40-Kandidatinnen mussten ihre Mission in einem 1-minütigen Elevator-Pitch auf einer Bühne präsentieren. Bei der Entscheidung der Jury, bestehend aus Chef-Juror, Bruce Darnell, und Repräsentantin von Miss Germany, Jil Andert, war nicht nur die Performance beim Pitch entscheidend, sondern vor allem wurden auch die letzten zwei Monate zur Bewertung herbeigezogen.Bruce Darnell:Audrey Boateng, 22 Jahre aus Hamburg. Audrey setzt sich für Gleichberechtigung ein und möchte für mehr Awarness in der Black-Lives-Matter Bewegung sorgen.Laurén Kaczmarczyk, 22 Jahre aus Bad Nenndorf. Laurén steht für Wandel und eine diverse, freie Gesellschaft. https://missgermany.de/teilnehmerin/lauren/ Eva Placzek, 22 Jahre aus Schöllkrippen. Eva möchte die Geburtshilfe wieder menschlich machen. https://missgermany.de/teilnehmerin/eva-3/ Justice Mvemba, 31 Jahre aus Berlin. Justice möchte das Narrativ über den Kolonialismus ändern und auf die Widerstandskämpfe und Freiheitsbewegung auf dem afrikanischen Kontinent aufmerksam zu machen. https://missgermany.de/teilnehmerin/justice/ Tania Moser, 32 Jahre aus Jonschwil / Schweiz. Tania ist Unternehmerin und setzt sich dafür ein, dass Familie und Karriere keine Entweder-Oder-Entscheidung ist. https://missgermany.de/teilnehmerin/tania/ Der Europa-Park in Rust bei Freiburg ist Deutschlands größter Freizeitpark. Auf 95 Hektar bieten über 100 Attraktionen und Shows in 15 europäischen Themenbereichen Spaß für die ganze Familie. Außerdem können Abenteurer die Wasserwelt Rulantica ansteuern. Nach einem erlebnisreichen Tag bieten die 6 parkeignen 4-Sterne Hotels sowie das Camp Resort unvergleichliche Übernachtungsmöglichkeiten. Infos unter europapark.de.