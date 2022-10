Miss Germany: Das sind die Top40-Kandidatinnen

Seit heute ist bekannt, wer es eine Runde weiter geschafft hat und somit die Chance auf die Auszeichnung als Miss Germany 2023 hat. In den letzten zwei Tagen wurde wieder einmal live über Twitch von Jil Andert verkündet, wer in die nächste Runde kommt. Aus den bisher verbliebenden 80 Kandidatinnen von zuvor über 15.000 Bewerberinnen geht es für die 40 nun zu der sogenannten Network Experience im Europa-Park.Der nächste Schritt der Miss Germany Staffel 2022/23 ist die Network Experience, die am 11. und 12. November im Europa-Park in Rust stattfindet. Dort kommen alle 40 Kandidatinnen zusammen, um die Juror:innen der Staffel, wie Bruce Darnell, zum ersten Mal kennenzulernen. Es finden außerdem interaktive Workshops und Masterclasses statt sowie ein Rahmenprogramm zum Vernetzen und Kennenlernen untereinander. Der Besuch im Europa-Park wird an diesen Tagen selbstverständlich auch nicht zu kurz kommen.Anhand dreier Indikatoren aus Professionalität, Inspirationsfähigkeit und Entwicklungspotenzial wurde entschieden, wer es eine Runde schafft. Aus 15.000 Bewerberinnen haben sich unterschiedlichste Frauen ihren Platz in der Top40 erkämpft. Themen wie Diversity, Inklusion, Selflove, Women in Tech, wie auch Nachhaltigkeit, Bildung und Gründung spielen eine Rolle und werden durch die Missionen der Kandidatinnen vertreten.Chantal Epli, 29 Jahre, Baden-Württemberg, https://missgermany.de/teilnehmerin/chantal/ Diana Chorran, 26 Jahre, Baden-Württemberg, https://missgermany.de/teilnehmerin/diana/ Lena Petrides, 30 Jahre, Baden-Württemberg, https://missgermany.de/teilnehmerin/lena/ Selina Tossut, 23 Jahre, Baden-Württemberg, https://missgermany.de/teilnehmerin/selina/ Tiffany Licker, 28 Jahre, Baden-Württemberg, https://missgermany.de/teilnehmerin/tiffany/ Eva Placzek, 25 Jahre, Bayern, https://missgermany.de/teilnehmerin/eva-3/ Lisa Hutterer, 31 Jahre, Bayern, https://missgermany.de/teilnehmerin/lisa/ Annie Brien, 32 Jahre, Berlin, https://missgermany.de/teilnehmerin/annie/ Christine Bart, 26 Jahre, Berlin, https://missgermany.de/teilnehmerin/christine/ Justice Mvemba, 31 Jahre, Berlin, https://missgermany.de/teilnehmerin/justice/ Susanne Brecht, 36 Jahre, Berlin, https://missgermany.de/teilnehmerin/susanne/ Tania Moser, 32 Jahre, Berlin, https://missgermany.de/teilnehmerin/tania/ Zoe Weber, 26 Jahre, Berlin, https://missgermany.de/teilnehmerin/zoe/ Julia Kounlavong, 33 Jahre, Brandenburg, https://missgermany.de/teilnehmerin/julia/ Nadija Frank, 35 Jahre, Brandenburg, https://missgermany.de/teilnehmerin/nadija/ Audrey Boateng, 22 Jahre, Hamburg, https://missgermany.de/teilnehmerin/audrey/ Sandra Friedrichs, 32 Jahre, Hamburg, https://missgermany.de/teilnehmerin/sandra/ Sarah Hintze, 37 Jahre, Hamburg, https://missgermany.de/teilnehmerin/sarah/ Nalan Tüm, 39 Jahre, Hessen, https://missgermany.de/teilnehmerin/nalan/ Lauren Kaczmarczyk, 22 Jahre, Niedersachsen, https://missgermany.de/teilnehmerin/lauren/ Merlen Schoon, 28 Jahre, Niedersachsen, https://missgermany.de/teilnehmerin/lauren/ Saskia von Bargen, 18 Jahre, Niedersachsen, https://missgermany.de/teilnehmerin/merle/ Angelina Kazemi, 33 Jahre, NRW, https://missgermany.de/teilnehmerin/angelina/ Catharina Convents, 25 Jahre, NRW, https://missgermany.de/teilnehmerin/catharina/ Christina Borowski, 35 Jahre, NRW, https://missgermany.de/teilnehmerin/christina/ Farina Witt, 30 Jahre, NRW, https://missgermany.de/teilnehmerin/farina/ Gina Stellbrinck, 30 Jahre, NRW, https://missgermany.de/teilnehmerin/gina/ Jennifer Arnolds, 30 Jahre, NRW, https://missgermany.de/teilnehmerin/jennifer/ Joana Fatondij, 33 Jahre, NRW, https://missgermany.de/teilnehmerin/joana/ Maduo Lebang, 29 Jahre, NRW, https://missgermany.de/teilnehmerin/maduo/ Natalie Nußbaum, 34 Jahre, NRW, https://missgermany.de/teilnehmerin/natalie/ Noshaba Cheema, 28 Jahre, NRW, https://missgermany.de/teilnehmerin/noshaba/ Romy Kölzer, 30 Jahre, NRW, https://missgermany.de/teilnehmerin/romy/ Vanessa Didam, 30 Jahre, NRW, https://missgermany.de/teilnehmerin/vanessa-3/ Zwenkul Kakkar, 23 Jahre, NRW, https://missgermany.de/teilnehmerin/zwenkul/ Dunja Ben Saad, 19 Jahre, Rheinland-Pfalz, https://missgermany.de/teilnehmerin/dunja/ Lilli Leirich, 33 Jahre, Rheinland-Pfalz, https://missgermany.de/teilnehmerin/lilli/ Vanessa Nguyen, 26 Jahre, Rheinland-Pfalz, https://missgermany.de/teilnehmerin/vanessa/ Kira Geiss, 20 Jahre, Sachsen-Anhalt, https://missgermany.de/teilnehmerin/kira/ Eden Klement, 28 Jahre, Schleswig-Holstein, https://missgermany.de/teilnehmerin/eden/