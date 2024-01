Miss Germany Awards Finale 2024: Lola Weippert moderiert

Am Samstag, 24. Februar 2024 findet zum 22. Mal dasin der Europa-Park Arena in Rust statt. An diesem Abend wird durch eine hochkarätige Jury, u.a.undentschieden, wer die Auszeichnungerhält. Durch den Abend führtLola Weippert begann ihre berufliche Laufbahn im Jahr 2006 bei bigFM, wo sie bis 2020 als Radiomoderatorin tätig war. Mit ihrer lebhaften Art gewann sie rasch die Herzen der Zuhörenden. Nach sieben erfolgreichen Jahren im Radio verkündete Lola Weippert auf Instagram unter Tränen ihren Abschied aus dem Radiobereich. Sie entschied sich, ihre Radio-Karriere hinter sich zu lassen und den Sprung ins Fernsehen zu wagen. Seit 2021 ist sie als Moderatorin tätig. Neben der TV-Welt hat Lola es geschafft, sich mit eigenen Produkten, wie u.a. mit einem Duft und auf dem Markt zu etablieren.Max Klemmer:Die 27-Jährige wird mit ihrer charmanten Art durch die Liveshow führen, die ab 18:30 Uhr mit exklusiven Einblicken auch live auf Twitch zu sehen sein wird. Ab 20:30 Uhr startet die Awardshow.Neben der Moderation von Lola Weippert wird, deutscher Singer- und Songwriter Teil der Show sein. 2022 gelingt ihm mit dem Song "I Believe" der endgültige Durchbruch. 117 Millionen Streams und die Platzierung in den Top20 der deutschen Single Charts. Mit der Single "Feel Alive" im Gepäck ging der Mittzwanziger im Herbst 2023 auf große "I Believe"-Tour durch Europa.Wer persönlich am 24. Februar 2024 im Europa-Park live beim Miss Germany Awards Finale 2024 dabei sein möchte, hat in diesem Jahr erstmals die Möglichkeit. Das Ticket beinhaltet ein exklusives Gourmet-Buffet, ein Show-Programm imsowie den Einlass in diemit der 2-stündigen Award-Show und einer anschließenden Aftershow-Party mit einem Mitternachtsbuffet. Zudem sind die Getränke für den gesamten Abend von 18 Uhr bis um 4 Uhr inklusive. Tickets sind unter dem folgenden Link buchbar: https://login.vr-ticket.de/missgermany/finale2024/ . Schnell sein lohnt sich, denn es ist nur ein begrenztes Kontingent verfügbar.In diesem Jahr wird eine begrenzte Anzahl an Pressevertreter:innen zumam 24. Februar 2024 in der Europa-Park Arena in Rust zugelassen. Die Akkreditierungen können ausschließlich bei den Miss Germany Studios unter den untenstehenden Kontaktdaten gemeldet werden.Je nach Verfügbarkeit wirddie Akkreditierungen im Laufe des Februars bestätigen oder aus Kapazitätsgründen absagen.Akkreditierungen werden bis zum 15. Februar 2024 an presse@missgermany.com oder unter folgendem Online-Formular entgegengenommen:Über den Europa-Park:Der Europa-Park in Rust bei Freiburg ist Deutschlands größter Freizeitpark. Auf 95 Hektar bieten über 100 Attraktionen und Shows in 17 europäischen Themenbereichen Spaß für die ganze Familie. Außerdem können Abenteurer die Wasserwelt Rulantica ansteuern. Nach einem erlebnisreichen Tag bieten die 6 parkeignen 4-Sterne Hotels sowie das Camp Resort unvergleichliche Übernachtungsmöglichkeiten.Mehr Informationen finden Sie auf der Website: www.europapark.de Miss Germany Studios GmbH & Co. KGTangastraße 13a | 26121 Oldenburg | www.missgermany.com Geschäftsführender Gesellschafter: Max Klemmer