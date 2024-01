Miss Germany Awards Finale 2024: Die Jury ist komplett

Jetzt steht fest, wer an diesem Abend neben Chef-Jurorundentscheidet, welche der zehn FInalistinnen die Auszeichnungerhält. Durch den Abend führtTeil der Jury sind zudem Pro7-Moderatorin, Medienfrauund Schauspielerin sowie Spiegel-Bestseller Autorin. Wie im vergangenen Jahr komplettiert Miss Germany Unternehmenssprecherindie Jury.Die gebürtige Hamburgerin mit iranischen Wurzelnwusste schon seit Kindesalter, dass sie in der TV-Welt Fuß fassen möchte. Seit März 2022 steht sie für taff weekend vor der Kamera. An den Tagen, an denen sie nicht moderiert, recherchiert und schneidet Neda weiterhin in der Redaktion Beiträge für taff.Max Klemmer sagt:erlangte deutschlandweite Bekanntheit, als sie 2022 als Bachelorette auftrat. Doch Sharon ist nicht nur wegen ihrer TV-Auftritte bekannt; sie inspiriert zahlreiche Menschen mit ihrer Glatze, die sie stolz trägt, bedingt durch Alopecia Areata, dem kreisrunden Haarausfall.. Nach ihrer Teilnahme bei 'Let's Dance', ist Sharon zu einer festen Größe in der deutschen Medienlandschaft geworden.so Max Klemmer.ist Schauspielerin und SPIEGEL-Bestseller Autorin. Parallel zu ihrer schauspielerischen Laufbahn absolvierte Vivien Wulf ein Studium im Bereich Journalismus, das sie mit einem Bachelor-Abschluss beendete. Im Jahr 2021 wagte sie den Schritt in die Welt der Autorinnen und präsentierte ihr Debüt "PRETTY HAPPY – Lieber glücklich als perfekt", das sich als SPIEGEL-Bestseller etablierte. In ihrer Mission, die Filmbranche positiv zu beeinflussen, bringt Vivien Wulf ihre Erfahrungen und ihr Engagement ein. Wie sie selbst betont, geht es dabei nicht um Gender-Bashing, sondern vielmehr um die Verfolgung eines gemeinsamen Ziels. Bei ihrer Event-Reihe “Women on Top” bringt sie Menschen zusammen, um ein Zeichen für Chancengleichheit zu setzen."Max Klemmer über Vivien Wulf:Wer persönlich am 24. Februar 2024 im Europa-Park live beim Miss Germany Awards Finale 2024 dabei sein möchte, hat in diesem Jahr erstmals die Möglichkeit dazu. Das Ticket beinhaltet ein exklusives Gourmet-Buffet, ein Show-Programm imsowie den Einlass in diemit der 2-stündigen Award-Show und einer anschließenden Aftershow-Party mit einem Mitternachtsbuffet. Zudem sind die Getränke für den gesamten Abend von 18 Uhr bis um 4 Uhr inklusive. Tickets sind unter dem folgenden Link buchbar: https://login.vr-ticket.de/missgermany/finale2024/ . Schnell sein lohnt sich, denn es ist nur ein begrenztes Kontingent verfügbar.In diesem Jahr wird eine begrenzte Anzahl an Pressevertreter:innen zumam 24. Februar 2024 in der Europa-Park Arena in Rust zugelassen. Die Akkreditierungen können ausschließlich bei den Miss Germany Studios unter den untenstehenden Kontaktdaten gemeldet werden.Je nach Verfügbarkeit wirddie Akkreditierungen im Laufe des Februars bestätigen oder aus Kapazitätsgründen absagen.Akkreditierungen werden bis zum 15. Februar 2024 an presse@missgermany.com oder unter folgendem Online-Formular entgegengenommen: