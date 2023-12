Miss Germany Awards 2024: Das sind die zehn Germany-Finalistinnen

Nach über drei Monaten steht nun fest, wer in das Finale der Miss Germany Awards 2024 einzieht. Über verschiedene Stationen hinweg gab der Auswahlprozess die Möglichkeit, die Kandidatinnen intensiv kennenzulernen. Heute hat die Jury auf Basis der Eindrücke der letzten Monate sowie der Performance im heutigen Halbfinale darüber entschieden, wer der Top20-Halbfinalistinnen also auch den letzten Schritt macht.Das Halbfinale wurde am heutigen Donnerstagabend live auf Twitch vor über 100.000 Zuschauenden ausgestrahlt, das von Kira Geiss, selber aktuell Miss Germany 2024, als innovatives Talkshow-Format moderiert wurde. Die Halbfinal-Jury bestand aus TV-Persönlichkeit, Nicolas Puschmann, Social-Media Star, Twenty4tim sowie Mental-Trainerinin, Katharina Haag und Unternehmenssprecherin der Miss Germany Studios, Jil Andert.Chef-Juror Nicolas Puschmann über das Halbfinale:Folgende 10 Kandidatinnen stehen somit am 24.02.2024 auf der Bühne der Europa-Park Arena in Rust für das Finale der Miss Germany Awards 2024:, Essen (Nordrhein-Westfalen), 21 Jahre; Migration & Integration, Gandersheim (Niedersachsen), 27 Jahre; IT-Spezialistin und bringt Frauen in Technikberufe https://missgermany.com/teilnehmerin/ann-katrin-lange/ , Berlin, 39 Jahre, Erfolgreiche Architektin und AKtivistin für Frauenrechte mit Fokus auf den Iran https://missgermany.com/teilnehmerin/apameh-schoenauer/ , Dinslaken (Nordrhein-Westfalen), 27 Jahre; Kann ohne Prothesen nicht laufen und möchte Inklusion nahbar machen. https://missgermany.com/teilnehmerin/christina-modrzejewski/ , Berlin, 34 Jahre, Gleichberechtigung der Kulturen und Podcast-Moderatorin, Seligenstadt (Hessen), 32 Jahre; Lehrerin und möchte das Bildungssystem revolutionieren. https://missgermany.com/teilnehmerin/julia-schneider/ , Berlin, 23 Jahre, Tochter einer alleinerziehenden Mutter und Social Media-Expertin. https://missgermany.com/teilnehmerin/larissa-neumann/ , Würzburg (Bayern), 24 Jahre; Standup-Comedy mit Tiefgang und geht darauf ein, wie frei wir in Deutschland sein können. https://missgermany.com/teilnehmerin/melda-siraz/ , Hamburg (Hamburg), 42 Jahre; Sexual-Therapeutin, Roth (Bayern), 30 Jahre; Nach der eigenen erfolgreichen Herztransplantation rückt sie Organspende in den Fokus. https://missgermany.com/teilnehmerin/tamara-schwab/