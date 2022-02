Miss Germany 2022: Wer ist dabei?

Endlich ist es wieder möglich. Unter Einhaltung aller geltenden Corona-Richtlinien darf das Miss Germany Finale am 19. Februar 2022 mit zehn Finalistinnen und wieder mit einem exklusiven Live-Publikum in der Europa-Park Arena in Rust stattfinden

Bühne für wichtige Impulse



In weniger als drei Wochen findet das große Miss Germany Finale 2022 in der Europa-Park Arena in Rust statt. Dabei erwartet das Publikum nicht nur zahlreiche Neuheiten, sondern auch ein Jubiläum: Zum 20. Mal findet das Miss Germany Finale im Europa-Park statt. Demnach steht das Finale in diesem Jahr unter dem Namen: „The Female Celebration“. Wie das Motto vermuten lässt, erwartet die Zuschauer:innen vor Ort und zu Hause vor dem Bildschirm, ein buntes und vor allem fröhliches Spektakel mit wichtigen Botschaften.



Seit 2019 ist Miss Germany kein Schönheitswettbewerb mehr, sondern sucht Frauen, die Verantwortung übernehmen. Miss Germany ist kein Laufsteg der schönen Beine, sondern Ort des Dialoges geworden, um Frauen mit vielfältigen Themen und Persönlichkeiten zusammenzubringen.



Einzigartiges Live-Show-Konzept



Erstmalig wird den Zuschauer:innen in diesem Jahr, sowohl vor dem Bildschirm, als auch vor Ort, eine umfangreiche Pre-Show, sowie einen exklusiven After-Show-Talk bei Twitch geboten. Alle Zuschauer:innen erhalten nie da gewesene Einblicke hinter die Kulissen und exklusive Interviews über erstmalig insgesamt fünf Stunden. Dabei wird es möglich sein, Teil der Show zu werden und aktiv Fragen über den interaktiven Live-Streaming-Service Twitch zu stellen und hautnah dabei zu sein. Mit dem ersten exklusiven Interview mit der neuen Miss Germany 2022 nach der offiziellen Show findet der Twitch-Livestream dann seinen Höhepunkt.



Chartstürmerin Leony als Show-Act



Musikalisches Highlight der Show ist die deutsche Sängerin Leony. Spätestens seit vergangenem Frühjahr ist die 24-jährige Berlinerin mit über 300 Mio. Spotify-Streams nicht mehr aus der internationalen Musikszene wegzudenken. Zu ihren erfolgreichsten Songs gehören „Faded Love“, „Brother Louie“ ft. VIZE & Dieter Bohlen und „Friendships“ ft. Pascal Letoublon. Erstmalig moderieren wird das Finale in diesem Jahr Nicolas Puschmann, der dabei sogar sein Moderation-Debüt gibt sowie Jil Andert, die als Backstage-Moderatorin durch die Pre- & After-Show auf Twitch führen wird.



Das Miss Germany-Finale 2022 ab 18:00 Uhr LIVE auf Twitch.tv/missgermany