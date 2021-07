Miss Germany 2020/2021: Über 12.000 Bewerbungen für neue Staffel

Mit dem diesjährigen Start der Bewerbungsphase wurde Miss Germany 3.0 unter dem Motto „BE PART OF THE MOVEMENT“ eingeleitet. Dem Aufruf folgten über 12.000 Bewerberinnen, was eine erneute Bestätigung der 2019 initiierten Neuausrichtung von Miss Germany ist. „Wir haben uns in diesem Jahr ganz bewusst dafür entschieden, die Bewerbungsphase zu verkürzen und auch die Hürde zum Bewerben etwas hochgesetzt. Dadurch haben wir weniger Bewerbungen als in den Vorjahren generiert, allerdings wollten und konnten wir durch die ausgiebige Vorbereitung die Vielfalt und Individualität der Bewerberinnen deutlich steigern“, erklärte Max Klemmer.Die ersten vier Frauen werden bereits heute bekanntgegeben:, 24 Jahre aus Nordrhein-Westfalen. Celine ist Expertin der Finanz- und Buchwelt. Sie liest als gefragte Sachbuchkritikerin 100 Bücher im Jahr und betreibt den erfolgreichen Blog „bookoffinance“, auf dem sie ausführlichere Rezensionen zu brandaktuellen sowie jahrezehntealten Klassikern der Bücherwelt schreibt und wissenswerte Tipps rund um das Thema Finanzen und Persönlichkeitsentwicklung gibt., 30 Jahre als aus Schleswig-Holstein. Katrin ist leidenschaftlichere Gamerin und möchte deutlich machen, dass Gender-Klischees nicht zeitgemäß sind. Sie setzt sich dafür ein, dass sich Frauen gegenseitig unterstützen und zeigt mit ihrer unterhaltsamen und sympathischen Persönlichkeit, wie bunt das Leben ist., 20 Jahre alt aus Nordrhein-Westfalen. Jana erkrankte an einer Posttraumatischen-Belastungsstörung und möchte sich mit ihrer emphatischen Persönlichkeit für den offenen und ehrlichen Umgang mit psychischen Erkrankungen einsetzen und zeigen, dass psychische Erkrankungen keine Schwäche sind und nichts über den Menschen dahinter aussagen. Zudem setzt sie sich für LGBTQI-Rechte eine und ist Mitglied im Weißen Ring, der Opfern von Kriminalität und Gewalt unterstützt., 36 Jahre alt aus Nordrhein-Westfalen. Katharina ist Inhaberin eines komplett ökologisch betriebenen Karosserie- und Lackierzentrums. Die 36-jährige ist ein sehr naturverbundener Familienmensch. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, anderen Menschen das Thema Nachhaltigkeit nahezubringen und sie von der Schönheit der Erde zu begeistern. Dabei spielt ihre nachhaltige und vegane Lebensweise eine entscheidende Rolle.Die weiteren Kandidatinnen, die es eine Runde weiter geschafft haben, werden in den nächsten acht Wochen wochentäglich um 13:30 Uhr auf den offiziellen Kanälen von Miss Germany via Instagram und Twitch verkündet. Dabei ist die Auflösung der Bundeslandtitel ein entscheidender Mehrwert, verdeutlicht Max Klemmer: „Die Auflösung der Bundeslandtitel ist für uns ein sehr großer und gleichzeitig sehr wichtiger Schritt. Wir suchen Frauen, die Verantwortung übernehmen. Dabei sind ausschließlich die Inhalte und Werte der ausschlaggebende Faktor. Wir versuchen natürlich ein ausgewogenes Verhältnis in Hinblick auf die Herkunftsregionen beizubehalten, allerdings haben wir so mehr Flexibilität und sind nicht von einem Bundeslandtitel eingeschränkt.“Auch in diesem Jahr dient das Studio Gleis 7 in Hamburg als erster Treffpunkt für die Live Experience. „Die Live Experience bietet die perfekte Voraussetzung für eine professionelle und hochwertige Content-Produktion und ermöglicht uns zugleich, viele neue und aufregende Begegnungen zu schaffen. Speziell mit den neu geplanten, digitalen Bausteinen, welche sich in den nächsten Tagen und Wochen zeigen werden, heben wir das Ganze noch einmal auf das nächste Level“, zeigte sich Max Klemmer voller Vorfreude.Zehn der insgesamt 160 Frauen werden am 19. Februar 2022 in der Europa-Park Arena in Rust im Finale stehen.Der Europa-Park in Rust bei Freiburg ist Deutschlands größter Freizeitpark. Auf 95 Hektar bieten über 100 Attraktionen und Shows in 15 europäischen Themenbereichen Spaß für die ganze Familie. Außerdem können Abenteurer „Rulantica – die neue Wasserwelt des Europa-Park“ mit 25 spritzigen Attraktionen ansteuern. Nach einem erlebnisreichen Tag bieten die sechs parkeignen 4-Sterne Erlebnishotels sowie das Camp Resort unvergleichliche Übernachtungsmöglichkeiten. Weitere Infos unter www.europapark.de