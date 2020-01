MISS GERMANY-Finale 2020 mit Jana & Thore Schölermann

45,- Euro Tickets: freie Sitzplatzwahl auf der Tribüne ohne Essen und ohne Aftershowparty.

99,- Euro Tickets: freie Sitzplatzwahl auf der Tribüne ohne Essen inkl. Aftershowparty.

189,- Euro Tickets: VIP-Platzierung mit Gala-Buffet, Getränken und Aftershowparty.

TV-Schauspielerin Jana Schölermann und „The Voice“-Moderator Thore Schölermann moderieren das neue Miss Germany-Finale 2020 auf der großen Showbühne der Europa-Park Arena. Die Finalistinnen präsentieren sich in diesem Jahr in mehreren Wertungsdurchgängen in eigens produzierten Videos sowie persönlich am Mikrofon. „Wir möchten die Persönlichkeit der einzelnen Teilnehmerinnen stärker in den Fokus rücken und setzen auf die Repräsentation eines starken Frauenbildes“, erklärt Max Klemmer von der Miss Germany Corporation, der das Familienunternehmen in dritter Generation leitet. Die Miss Germany Corporation hat den tradiotionellen Wettbewerb in einen crossmedialen Personality-Wettbewerb unter dem Motto „Empowering Authentic Women“ entwickelt, bei dem Social Performance Indicators für die Bewertung herangezogen werden. Kriterien wie Authentizität & Ausstrahlung, Kreativität & Unterhaltung, Professionalität & Expertise sowie Community Care & Kritikfähigkeit entscheiden darüber, wer Miss Germany 2020 wird.Welche prominenten Köpfe in der Jury sitzen, bleibt noch ein wohlgehütetes Geheimnis.Die 16 Finalistinnen werden im Miss Germany-Personality-Camp im Luxus-Resort „The Cascades Thalasso & Spa“ in Soma Bay in Ägypten auf das Finale vorbereitet. Vom 25. Januar bis zum Miss Germany-Finale am 15. Februar erhalten die Kandidatinnen im Europa-Park in Rust sowie unter der afrikanischen Sonne durch die Coaches Farina Opoku (@novalanalove), Carmen Kroll (@carmushka), Ann-Katrin Schmitz (@himbeersahnetorte), Sofia Tsakiridou (@matiamubysofia), Mary Tsakiridou-Streit (@fashionsloveland), Sara Wragge (@sara.wragge), Jimmie Surles sowie Ines Klemmer wertvolle Tipps und Workshops zu den Themen Social Media, Business, Runway, Etikette und mehr. Dabei werden die Kategorien, für die sich die Frauen beworben haben eine wichtige Rolle spielen: „Activity & Health”, „Artist & Entrepreneur”, „Fashion & Style”, „Family & Friends”, „Beauty & Care”, „Travel & Nature”, „Food”, „Sustainability & Better Tomorrow”.Noch gibt es Tickets unter: missgermany.de/ticketsEuropa-Park Arena, Europa-Park-Straße 2, 77977 RustSamstag, 15. Februar, ab 20:15 Uhr, Einlass: 18:00 UhrDer Ticket-Verkauf für das Finale ist gestartet.Erstmals gibt es drei verschiedene Ticket-Kategorien: