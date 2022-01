MISS GERMANY: Das sind die TOP 22

Auch in diesem Jahr kürt MISS GERMANY nach einem radikalen Wandel in der Unternehmensmission eine Botschafterin mit Schärpe. Aus über 12.000 Bewerber:innen schaffen es 22 einzigartige Persönlichkeiten ins MISS GERMANY CAMP 2022, einer Veranstaltungsreihe aus Coachings, Content-Produktionen und Masterclasses mit Auftakt am 2. Februar 2022 im Europa-Park in Rust.Während der letzten Wochen wurden die 22 Kandidatinnen von MISS GERMANY live via Instagram über ihren Einzug in das Miss Germany Halbfinale 2022 überrascht. Außerplanmäßig haben es nun sogar 22 statt nur 20 Kandidatinnen, passend zum Jahr 20, in das Miss Germany Camp geschafft. Eine Jury aus Branchen-Experten:innen hat entschieden, welche Frauen im Halbfinale mit dabei sind.Am 2. Februar 2022 werden die TOP22 Kandidat:innen in das Miss Germany Camp reisen. In den darauffolgenden zweieinhalb Wochen wird es unter anderem Produktionen, Masterclasses und Coachings geben. Zum ersten Mal wird es in diesem Jahr zudem ein Halbfinale geben, welches am 16. Februar 2022 stattfinden wird und auch live von zu Hause zu sehen sein wird. An diesem Abend wird die Jury noch einmal von den 22 Frauen, die ins Camp gereist sind, 10 Frauen auswählen, die dann am 19. Februar in der Europa-Park Arena im Finale stehen werden. Diese 10 Frauen haben dann die Chance Miss Germany 2022 zu werden., Berlin, 37 Jahre, Gewinnerin des Millenium Dreamer Awards der UNSECO, Greenfluencerin. Mehr über Domitila:, Berlin, 22 Jahre, Ex-Bachelor Kandidatin, Influencerin. Mehr über Vanessa:, Altdorf, 29 Jahre, Body-Positivity. Mehr über Christina:, München, 20 Jahre, Aktivistin und hat 2020 die größte „Black Lives matter“ Demo in Deutschland mit organisiert, Musikerin. Mehr über Lizzy:, Lohr am Main, 22 Jahre, Influencerin für mehr Realness auf Instagram. Mehr über Sophie:geboren in Daisendorf, lebt in London, 28 Jahre, Rolemodel für Frauen aus dem Bereich Technologie. Mehr über Annika: https://missgermany.de/teilnehmerin/anni_violinist/ Freiburg, 23 Jahre, Modedesignstudentin, Nachhaltigkeitsaktivistin: Mehr über Zoë:, Hamburg, 30 Jahre, PR-Senior Managerin, Finanzbloggerin. Mehr über Lan:Hamburg, 28 Jahre, Survivor, Selbstständige Finanzberaterin. Mehr über Lena:, Frankfurt, 24 Jahre, Bachelor-Studentin, ehrenamtliche engagiert: Mehr über Dilara:Hannover, 39 Jahre, Eiskunstlauf- und Personaltrainerin, war Profi-Eisläuferin bei „Dancing on Ice“. Mehr über Kat:Walsrode, 21 Jahre, Trans*-Aktivistin, Nordrhein-Westfalen, 39 Jahre, Mutter, Ex-Schwiegertocher von Uschi Glas. Mehr über Alexia:, Recklingshausen, 24 Jahre, hat über 585 Bücher gelesen und ist ausgezeichnete Buch-Kritkerin. Mehr über Celine:Köln, 35 Jahre, Speakerin, Podcast „Joy up your life“. Mehr über Chrissy-Joy:Wuppertal, 20 Jahre, hat bei einem Motorradunfall den linken Arm verloren, Motivationstrainerin. Mehr über Gina:, Warendorf, 29 Jahre, Influencerin und Mama. Mehr über Jennifer:Meerbusch, 31 Jahre, Holistic Coach. Mehr über Kerrin:Köln, 27 Jahre, Master-Absolventin, New Work, Regisseurin. Mehr über Kira:, Grefrath, 22 Jahre, Influencerin, Dreifache Kochbuch-Autorin. Mehr über Sarah:Dessau-Roßlau, 22 Jahre, Fotografin, Tierschutzakivistin. Mehr über Zerina:, Nordhastedt, 21 Jahre, Gamerin und Mechatronikerin. Mehr über Paula:Miss Germany hat sich neu definiert und sich vom veralteten Konzept des Schönheitswettbewerb getrennt. THE FUTURE IS FEMALE! Und daher gibt MISS GERMANY Frauen eine Plattform, die Verantwortung übernehmen wollen und aktiv für einen Wandel in der Gesellschaft stehen. Der Slogan: Be Part of the Movement.Der Europa-Park in Rust bei Freiburg ist Deutschlands größter Freizeitpark. Auf 95 Hektar bieten über 100 Attraktionen und Shows in 15 europäischen Themenbereichen Spaß für die ganze Familie. Außerdem können Abenteurer „Rulantica – die neue Wasserwelt des Europa-Park“ mit 25 spritzigen Attraktionen ansteuern. Nach einem erlebnisreichen Tag bieten die sechs parkeignen 4-Sterne Erlebnishotels sowie das Camp Resort unvergleichliche Übernachtungsmöglichkeiten. Weitere Infos unter www.europapark.de