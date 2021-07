MISS 50plus GERMANY: Online Voting startet

Ab heute startet das Community Voting von Miss 50plus Germany. In diesem Jahr haben sich mehr als 2.000 Frauen beworben. Nachdem die Fachjury 40 Frauen mit beeindruckenden Geschichten auswählte, reisten diese zum Content Day nach Hamburg. Dort produzierten sie verschiedene Inhalte, die nun im Voting zu sehen sind.Vom 19. Juli bis zum 15. August 2021 findet in diesem Jahr das Online Voting der Miss 50plus Germany ( www.miss50plus.de ) statt. Dabei kann für jede Kandidatin einmal pro Endgerät abgestimmt werden. Beim Voting kann für jede Kandidatin zwischen 1 bis 5 Punkten vergeben werden. Im Anschluss wird anhand der abgegegebenen Stimmen der Durchschnitt errechnet. Dieser ist dann ausschlaggebend dafür, ob es für die Finalteilnahme am 21. Oktober 2021 im 5-Sterne-Superior Hotel Dollenberg gereicht hat.Das Voting wird in drei Miss 50plus Germany Segmente unterteilt: Business, Lifestyle und Health. Vom 19. Juli bis zum 08. August kann zunächst wöchentlich für die drei einzelnen Segmente abgestimmt werden. Außerdem gibt es in diesem Jahr eine Neuerung. Vom 9. bis zum 15. August findet das sogenannte Super-Voting statt, bei dem noch einmal für alle Frauen aller Segmente gleichzeitig abgestimmt werden kann.Durch das Online Voting werden insgesamt vier Frauen bestimmt, die als Finalistinnen ins 5-Sterne-Superior Hotel Dollenberg reisen dürfen. Weitere sechs Frauen, die überzeugt haben, werden durch die Fachjury der Zeitschrift Meins und der Miss Germany Corporation bestimmt. Insgesamt wird es somit zehn Finalistinnen am 21. Oktober 2021 geben.