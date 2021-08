MISS 50plus GERMANY: Die ersten sechs Finalistinnen stehen fest

Heike Marczalek, 55 Jahre aus Rheinland-Pfalz

Marielena Aponte-Häffner, 51 Jahre aus Hessen

Nantia Persch, 59 Jahre aus Bayern

Tania Schüürmann, 52 Jahre aus Nordrhein-Westfalen

Heike Werner von Niessen, 53 Jahre aus Nordrhein-Westfalen

Karen Bernschein, 56 Jahre aus Bayern

Oldenburg, 10. August 2021. Seit Montag, den 9. August, kann bis zum 15. August 2021 um 23:59 Uhr im Power-Voting ( www.miss50plus.de ) noch einmal final darüber entschieden werden, welche vier Frauen das Finale vervollständigen. Sechs Frauen haben es bereits ins Finale 2021 geschafft. Drei der Teilnehmerinnen wurden im Vorfeld von der Zeitschrift MEINS direkt ins Finale gewählt. Drei weiteren Frauen haben sich in den vergangenen drei Wochen im Rahmen des Online Votings ebenfalls die Finaltickets gesichert. Bei den sechs bisherigen Finalistinnen handelt es sich um:Die 10 Finalistinnen kommen dann erneut am 28. August 2021 zum sogenannten Content Day in Hamburg zusammen. Dort werden sie Workshops und Inhalte mit einem professionellen Foto- und Videografenteam für das bevorstehende Finale am 21. Oktober 2021erstellen. Beim großen Finale im 5-Sterne-Superior Hotel Dollenberg im Schwarzwald wird dann unter den 10 Finalistinnen entschieden, welche der Frauen Miss 50plus Germany 2021 wird und somit die Nachfolge von Tatjana Jünger antritt.