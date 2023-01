Joana Fatondji steht NICHT für entweder oder - sondern für “Dies & Das”

geschrieben von Top20-Kandidatin Joana Fatondji

Seitdem sie denken kann, scheint es so, als ob die Welt von ihr wollte, dass sie sich für eine Seite entscheidet. Wer bist du und wo gehörst du hin? -



Das sind Fragen, die Sie seit dem sie denken kann, begleitet haben.



Schwarz oder Weiß, deutsch oder ghanain, Tanzen oder Schule, Business oder Bühne, Arbeiter-Kind oder Akademikerin, spirituell oder sinnlich, Kreativität oder Geld, Frau oder Leader oder, oder, oder? Immer wieder dieses entweder oder.



Joana hat früh erkannt, dass diese Komplexität, die sie in sich trägt, ein Schatz ist, eine erweiterte Perspektive - die Fähigkeit, sich in die Perspektive der verschiedensten Menschen hineinzuversetzen und verstehen zu wollen, was ihre Lebensrealität beeinflusst.



Es fing damit an zu merken, dass sie als braunes Mädchen in Deutschland, die “Ausländerin” war, obwohl sobald sie den Mund aufmache, sie die Tochter von Petra war, ihrer deutschen Mutter aus dem Ruhrgebiet. Dadurch hörte sie immer wieder in der “deutschen Gruppe” wie über andere Menschen mit Migrationshintergrund schlecht geredet wurde, obwohl sie mittendrin stand - ja du bist ja anders hieß es dann. Und in der Gruppe voller “ Ausländer” durfte sie mit hören, wie über deutsche hergezogen wurde.



Dieses Thema zieht sich heute noch durch ihr Leben - überall fühlt sie sich teilweise, wie ein Secret Agent der Dinge mitbekommt, die sonst nur die insider der Gruppe erleben dürfen. Zwischen insider und trotzdem gefühlt ewiger outsider - so fühlt sich Joana heute immer noch oft.



Es hat Jahre gedauert, bis sie erkannt hat, dass diese Fähigkeit, zwei und mehr gegensätzliche Perspektiven zu vereinen, eine der Ressourcen ist, die die Welt, in der wir heute leben und vor allem die Welt, die wir von hier an erschaffen wollen/müssen, genau diese Kernfähigkeit braucht.



Neue Welt - neue Gesellschaft - neue Arbeit - alles Schlagwörter der Zeit.



Die Wende, in der wir uns befinden, braucht neue Perspektiven, komplexe Perspektiven, neue Meinungsmacher:innen, Leader:innnen, auf allen Ebenen und in allen Positionen. Joana glaubt einige davon mitzubringen und auch, dass sie andere Menschen, ja vor allem Frauen dabei unterstützen kann, ihre innere Komplexität und die darin enthaltenen Ressourcen freizulegen und diese zu befähigen, ihre einzigartige Perspektive/Gaben mit der Welt zu teilen und sie somit als Leaderinnen einer sich neu formenden Welt-Gesellschaft zu bereichern. Auch sie ist bereits ein Stück Weg gegangen, um ihrem inneren Ruf, nach einer neuen Art des Zusammenlebens auf Erden, zu folgen, ihre Vision zu definieren und ihre authentische Essenz freizulegen.



Die Reise beginnt als Tochter einer Deutschen Mutter aus der Arbeiterklasse und eines Ghanaischen Vaters, der nach der 5. Klasse die Schule verlassen musste, um als ältester von 10 Kinder arbeiten zu gehen, und dann später als Wirtschaftsflüchtling nach Deutschland kam.



Sie hat ihre Privilegien erkannt und ist der Neugier nach mehr Wissen gefolgt.



Zuerst kam der Bachelor in International Business, eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin mit Fokus auf pflanzlicher Kost und dann das Mentoren-Programm zum ganzheitlichen Life Coach mit Fokus auf Mindset, emotionaler Intelligenz, Strukturen schaffen . Heute hat Joana ihre eigene online Akademie, in der sie Frauen mit neuen Visionen für die Welt, befähigt ihre Mission zu definieren, ihr Mind- und Heart-set zu empowern und in die Umsetzung, besser noch in Leadership zu gehen.



Sie hat ihren eigenen Podcast namens Healing into Femininity, ist Keynote-Speakerin und ist MindSet Coach für die finanzielle Bildungsplattform Be-Infinity, die Menschen zur finanziellen Intelligenz verhilft. Sie kann nicht nur auf einen kulturellen Reichtum zurückgreifen, nein, sie fühlt sich so, als hätte sie bereits 10 Leben gelebt, dadurch, dass sie immer ihrer diversen Neugier gefolgt ist und somit in allen Welten, durch die sie gewandert ist, die unterschiedlichsten Fähigkeiten erlernt, Erfahrungen gemacht, Geschichten gehört und Menschen kennengelernt hat.



“Ich bin Grenzerweiterung und Brückenbauerin in Person” - die Liebe meiner Eltern hat, im wahrsten Sinne des Wortes, den Samen dafür gesetzt.



Als Miss Germany 2023 will sie Frauen mit großen Vision für eine neue Welt begleiten diese in die Welt zu bringen - Frauen die sich durch ihre Komplexität und gleichzeitig durch ihre eher weiblichen Fähigkeiten wie Intuition & Empathie nie so richtig in der Führungsrolle gesehen haben, weil sie immer dachten, sie müssten einen Teil ihrer Identität, dessen, was sie ganz macht “draußen” lassen um in dieser Welt anzuführen und erfolgreich zu sein.



Joana möchte durch Ihre Botschaft die Frauen, die sich evtl. jetzt noch als “Außenseiterinnen” fühlen und ihren Platz in dieser Welt noch nicht eingenommen haben, einen Raum bieten, in dem sie voll und ganz gesehen werden können- mit all ihren scheinbar widersprüchlichen Facetten. Sie möchte dazu inspirieren, in eine neue Art von weiblicher Leadership zu treten - denn die Erde, die Gesellschaft und die Arbeitswelt braucht genau jetzt diese komplexen und gleichzeitig mitfühlenden Fähigkeiten.