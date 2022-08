Interaktive Staffel von Miss Germany ist gestartet

Am vergangenen Wochenende fand der erste große Livestream der Miss Germany Staffel 2022/23 in Essen im Rahmen der Glow Convention by dm statt.

Die Live-Übertragung zeigte Talkrunden mit Judith Williams, Georg Kofler, Ralf Dümmel, Angelina Kirsch sowie Sarah Engels und Spiele mit Jens „Knossi“ Knossalla und vielen mehr. Durch interaktive Möglichkeiten wurden die Zuschauenden über Fanblast eingebunden und konnten den Stream dabei live mitgestalten. In über elf Stunden Streaming-Zeit haben das Geschehen insgesamt 215.000 einzelne Zuschauer:innen bei über 1 Mio. gesehenen Minuten live mitverfolgt.



Max Klemmer, CEO von Miss Germany: „Aktive Realtime-Interaktion ist für uns der entscheidende Faktor, Miss Germany zu einem der spannendsten Anlaufstellen für Valuetainment zu machen. Unser Ziel ist es, Inhalte mit Substanz und gutem Entertainment zu vereinen. Unser Partner Fanblast trägt dabei maßgeblich dazu bei, die diesjährige Miss Germany Staffel zur interaktivsten zu machen, die es je gab. Durch verschiedene Möglichkeiten der Interaktion haben Fans und Zuschauer:innen die Chance, den Weg unserer Kandidatinnen hin zum Miss Germany Finale im Europa-Park Anfang März aktiv mitzugestalten.“



Finanzielles Empowerment mit neuem FinTech-Partner



Mit Miss Germany Studios und UnitPlus schließen sich zwei Unternehmen als Partner zusammen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht unterschiedlicher sein können. Doch die beiden Unternehmen treibt eine gemeinsame Mission an: Frauen in ihrer finanziellen Unabhängigkeit zu stärken. Hierfür setzen UnitPlus und Miss Germany Studios auf ein hochwertiges Bildungsprogramm für die Teilnehmerinnen. Mit der innovativen Anlage-Konto-App ermöglicht UnitPlus Nutzer:innen, einfach in professionell gemanagte und nachhaltige Portfolios zu investieren. Gleichzeitig kann jederzeit weltweit kostenlos mit der dazugehörigen UnitPlus Debitkarte und dem eigenen ETF-Portfolio bezahlt werden.



Fakt ist leider, dass gerade mal 17,5 Prozent der Frauen am deutschen Kapitalmarkt investiert sind. Das möchte Miss Germany Studios mit seinem neuen Partner, dem Berliner Fintech UnitPlus, im Zuge einer langjährigen Partnerschaft ändern. Mithilfe von Coaching und Workshops sollen bei den Bewerberinnen die Hürden im Bereich Finanzen abgebaut und ihnen mehr Mut und Sicherheit gegeben werden, Geldanlage zu tätigen. „Wir möchten erreichen, dass sich jede Person in Deutschland mit dem Thema Geldanlage auf eine sinnvolle Art beschäftigt. Hierfür haben wir eine neuartige Geldanlage entwickelt, die maximal einfach und flexibel ist. Leider investieren gerade Frauen noch zu selten. Das muss sich nicht nur aufgrund der Rekordinflation dringend ändern. Mit Miss Germany haben wir die perfekte Plattform gefunden, Frauen die Relevanz der eigenen, finanziellen Zukunft aufzuzeigen. “, so Mitgründerin Kerstin Schneider.



Über Fanblast: Digital Blast, das innovative Software-Unternehmen aus Hamburg, verändert mit seinem Produkt Fanblast.com die Interaktion zwischen Kreativen und Fans maßgeblich. Mit Fanblast.com haben Creator:innen aus der Musik-, Sport-, Food-, Beauty-, sowie Streaming-Industrie zum ersten Mal die Möglichkeit, in Realtime die Fans interaktiv in den kreativen Erstellungsprozess zu involvieren und sie mit Rewards zu belohnen. Der gesamte kollaborative und datenbasierte Prozess eröffnet für Kreative neue Umsatzquellen sowie eine neue nachhaltige Bindung zur eigenen Community. Die Vision des Unternehmens ist es, den Kreativen aus allen Industrien eine interaktive und auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Produktlösung an die Hand zu geben.



Über UnitPlus: Das Berliner FinTech-Startup UnitPlus wurde Anfang 2021 von dem Gründer-Trio Fabian Mohr, Kerstin Schneider und Sébastien Segue in Berlin gegründet. Der Geschäftsführer Fabian Mohr war bei Flossbach von Storch als Aktienanalyst tätig, bevor er im Januar 2021 UnitPlus gründete. Die CFO, Kerstin Schneider, war sieben Jahre in der Unternehmensberatung für Financial Services tätig, zuletzt war sie Managerin bei zeb. Sébastien Segue (CTO) ist seit über 15 Jahren Backend-Engineer und war zuletzt in leitender Funktion bei Klarna tätig. Er bringt jahrelange Führungserfahrung sowie Know-how im FinTech Bereich mit. Die Mission von UnitPlus ist es, Investieren so einfach wie Sparen zu machen.