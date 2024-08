Gender Gap in der Arbeitswelt: Miss Germany und LinkedIn schließen Partnerschaft für mehr Sichtbarkeit von weiblichen Talenten

Auch wenn viele es nicht mehr hören können, zeigen Studien, dass heterogene Teams bessere Ergebnisse erzielen.Für das berufliche Weiterkommen und damit letztlich auch für eine ausgewogene Geschlechterverteilung ist vor allem das eigene Netzwerk von entscheidender Bedeutung. Zugang zu Jobs, Mentoring und beruflichem Austausch schaffen sich Berufstätige auch durch persönliche Beziehungen. Aktuelle LinkedIn Daten, die im Rahmen des Global Gender Gap Reports veröffentlicht wurden, zeigen jedoch Unterschiede in den Netzwerken von Männern und Frauen. Die Auswertungen zeigen, dass Männer in der Regel über größere berufliche Netzwerke verfügen als Frauen. Während sich die Netzwerke von Frauen zwar langsam vergrößern, wachsen sie noch immer nicht so schnell wie die von Männern.LinkedIn, das weltweit größte digitale Netzwerk für den beruflichen Austausch, und Miss Germany, die traditionsreiche Organisation zur Förderung von Frauen in Deutschland, gehen heute eine neue Partnerschaft ein, um Frauen dabei zu unterstützen, ihre Netzwerke auszubauen und ihre Karriere voranzutreiben. Dazu gibt LinkedIn im Laufe der Miss Germany Staffel 2024/25 verschiedene Workshops für die Kandidatinnen, um die Sichtbarkeit und den Wissensaustausch auf der beruflichen Plattform zu fördern.Die Top90 der aktuellen Staffel von Miss Germany stehen fest. Unter den Kandidatinnen sind Frauen aus unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft, darunter Soldatinnen, Führungskräfte, Entwicklerinnen und viele mehr. Diese Vielfalt zeigt, dass Frauen in allen Bereichen erfolgreich sein können und dass sie sich gegenseitig unterstützen und inspirieren sollten.Das erste gemeinsame Event im Rahmen der Partnerschaft steht bereits vor der Tür: Im Rahmen der Karo Kauer Tour finden in Berlin, Hamburg, Köln und Frankfurt Networking-Events statt. Bei diesen Events haben die Top90-Kandidatinnen die Möglichkeit, direkt mit der aktuellen Miss Germany 2024, Apameh Schönauer, und Jil Andert, Director Brand von Miss Germany Studios, in Kontakt zu treten und sich über ihre Erfahrungen und Karrierewege auszutauschen.Mit über einer Milliarde Mitgliedern weltweit und über 24 Millionen Mitgliedern im deutschsprachigen Raum ist LinkedIn das größte digitale Netzwerk für beruflichen Austausch, Information, Inspiration, Weiterentwicklung und Jobs. Wir vernetzen berufstätige Menschen und helfen ihnen dabei, im Beruf erfolgreich und zufrieden zu sein. In der LinkedIn Community teilen unsere Mitglieder ihre Beiträge in einem professionellen Rahmen und unterstützen sich gegenseitig.