Diese 20 Frauen haben es ins Halbfinale von Miss Germany geschafft

Das Finale findet am 4. März 2023 in der Europa-Park Arena in Rust statt.Nachdem bei der sogenannten Network Experience die Top40-Kandidatinnen im Europa-Park zusammengekommen sind, steht nun die Entscheidung fest, wer in das Halbfinale im Januar einzieht. Im Miss Germany Camp warten dann im Januar auf die 20 Kandidatinnen zahlreiche Workshops, Coachings und Herausforderungen mit Bruce Darnell und anderen prominenten Expert:innen. Bei der Entscheidung der Jury aus Chef-Juror, Bruce Darnell, und Miss Germany-Expertin, Jil Andert, war nicht nur die Performance beim Pitch bei der Network Experience entscheidend, sondern es wurde ein ganzheitliches Bild zur Bewertung herbeigezogen.Bruce Darnell:Zu den Halbfinalistinnen gehören:Audrey Boateng, 22 Jahre aus Hamburg. Audrey setzt sich für Gleichberechtigung ein und möchte für mehr Awarness in der Black-Lives-Matter Bewegung sorgen.Laurén Kaczmarczyk, 22 Jahre aus Bad Nenndorf. Laurén steht für Wandel und eine diverse, freie Gesellschaft. https://missgermany.de/teilnehmerin/lauren/ Eva Placzek, 22 Jahre aus Schöllkrippen. Eva möchte die Geburtshilfe wieder menschlich machen. https://missgermany.de/teilnehmerin/eva-3/ Justice Mvemba, 31 Jahre aus Berlin. Justice möchte das Narrativ über den Kolonialismus ändern und auf die Widerstandskämpfe und Freiheitsbewegung auf dem afrikanischen Kontinent aufmerksam zu machen. https://missgermany.de/teilnehmerin/justice/ Tania Moser, 32 Jahre aus Jonschwil / Schweiz. Tania ist Unternehmerin und setzt sich dafür ein, dass Familie und Karriere keine Entweder-Oder-Entscheidung ist. https://missgermany.de/teilnehmerin/tania/ Catharina Convents, 25 Jahre aus Bonn. Catharina arbeitet in der Modebranche und macht sich für die Themen unerfüllter Kinderwunsch und künstliche Befruchtung stark.Chantal Epli, 29 Jahre aus Reutlingen. Chantal ist Mutter und Geschäftsführerin ihres eigenen Modestores. Sie möchte anderen Frauen zu mehr Selbstbewusstsein und Unabhängigkeit verhelfen. https://missgermany.de/teilnehmerin/chantal/ Gina Stellbrinck, 30 aus Hückeswagen. Gina hat ihr eigenes Kunsthandwerk-Business. Sie möchte andere Frauen für das Handwerk begeistern und somit Stereotypen aufbrechen.Joana Fatondji, 33 aus Essen. Joana unterstützt mutige Selbstständige als Ernährungsberaterin & Transformational Life Coach mit einer eigenen Onlineakademie. https://missgermany.de/teilnehmerin/joana/ Julia Kounlavong, 33 aus Oranienburg. Julia will mit ihrer Anti-Stress Academy “unwind your mind” die Zukunft der Arbeit neu gestalten. https://missgermany.de/teilnehmerin/julia/ Kira Geiss, 20 aus Magdeburg. Kira möchte jungen Menschen helfen, ihren Platz in der Gesellschaft zu finden und gemeinsam mit ihnen ein besseres Morgen schaffen. https://missgermany.de/teilnehmerin/kira/ Lena Petrides, 30 aus Murr. Lena ist Investment Consultant und ambitionierte Mentorin. Sie möchte anderen Menschen in die finanzielle Unabhängigkeit verhelfen. https://missgermany.de/teilnehmerin/lena/ Dr. Lilli Leirich, 33 aus Bad Dürkheim. Lilli verhilft als Company Builder & New Work-Pro Start-Ups zu einem erfolgreichen Unternehmen und zu einem Leben, frei von Existenzangst. https://missgermany.de/teilnehmerin/lilli/ Nadija Frank, 35 aus Nauen. Nadija ist Gründerin des „Sternenband“, eine Organisation für Sterneneltern und leitet ehrenamtlich den SternenElternTreff, bei dem sich Betroffene vernetzen können. https://missgermany.de/teilnehmerin/nadija/ Romy Kölzer, 30 aus Köln. Romy musste als Ex-Tennisprofi eine „Ellenbogengesellschaft“ kennenlernen. Nun bringt sie als Unternehmerinnen-Coach & CEO des Unternehmerinnenclubs Frauen zusammen, um gemeinsame Projekte zu erschaffen und Hand in Hand zu arbeiten. https://missgermany.de/teilnehmerin/romy/ Sandra Friedrichs, 32 aus Hamburg. Sandra ist Gamerin & Streamerin mit Fokus auf Sims. In ihren Streams thematisiert sie Themen der mentalen Gesundheit und schafft einen Safe Space für ihre Community. https://missgermany.de/teilnehmerin/sandra/ Saskia von Bargen, 18 aus Wiefelstede. Saskia ist angehende Einzelhandelskauffrau & Trans* Frau. Sie setzt sich für die Rechte ihrer Community ein und möchte eine Gleichstellung von allen Geschlechtern schaffen. https://missgermany.de/teilnehmerin/saskia-2/ Selina Tossut, 23 aus Sindelfingen. Selina ist Ernährungsberaterin & Content Creatorin. Auf Social Media inspiriert sie ihre Community mit Themen wie Selbstliebe, Umgang mit Essstörungen & Realität auf Instagram. https://missgermany.de/teilnehmerin/selina/ Tiffany Licker, 28 aus Ostfildern. Tiffany ist Unternehmerin, Gründerin von „LLY – Learn to love yourself“ und Selflove & Emotional Freedom Coach. Sie verhilft mit ihrem Coaching Frauen zu ihrer inneren Stärke. https://missgermany.de/teilnehmerin/tiffany/ Vanessa Didam, 30 aus Köln. Vanessa ist Schornsteinfegerin und Energieberaterin. Tagtäglich kämpft sie gegen Vorurteile und für Gleichberechtigung und die Anerkennung für Frauen im Handwerk. https://missgermany.de/teilnehmerin/vanessa-3/