Auch in kleinen Räumen kann man die Bewegung von Kindern mit viel Kreativität ideal fördern!

Damit Kindern von klein auf ganzheitlich Lernen können, sollten sie beim Spielen möglichst viel in Bewegung sein. Doch besonders in Städten sind die KITAs überfüllt und es ist nicht genügend Platz vorhanden, um diesem Bedürfnis der Kinder nachzukommen.Genau hier setzt die Erzieherin und Initiatorin von „Familie bewegt“, Anika Sohn, mit ihrem Buch „Kleine Räume – Großer Spaß“, das im Juni 2018 im Meyer & Meyer Verlag erschienen ist, an.Ihr Buch zeigt auf, dass nicht viele und vor allem keine teuren Geräte nötig sind, um die uns anvertrauten Kinder ausreichend in ihrer motorischen Entwicklung zu fördern und darüber hinaus ihrem natürlichen Bewegungsdrang ausreichend Platz zu geben. Einzig und allein braucht es Kreativität und Flexibilität seitens der Erzieher. Dies ist im stetig stressiger werdenden Alltag oft gar nicht so einfach. So ist schon viel Flexibilität bei der Erfüllung vieler Anforderungen von Träger, Eltern und der Gemeinde gewünscht. Die Förderung der Kleinsten sollte jedoch immer an erster Stelle stehen!Deshalb gibt dieses Buch pädagogischen Fachkräften in kleinen KITAs und Tagesmüttern spielerische Bewegungsideen und praxisnahe Tipps an die Hand, die die Entwicklung der Kinder ab 2 Jahren vielseitig unterstützen. Zahlreiche Brett- und Tischspiele haben beispielsweise das Potenzial, sie im Gruppenraum, in der ganzen Einrichtung und sogar auf dem Außengelände zu spielen, während sich viele Gegenstände mit Fantasie zu Turnersatzgeräten umfunktionieren lassen.Zur Leseprobe Anika SohnKleine Räume – Großer SpaßDas Bewegungsbuch für Kita und Kindergarten für Kinder ab 2 Jahren288 Seiten, 215 Fotos, 1 Tab., in FarbePaperback, 16,5 x 24,0 cm, 1. Auflage Juni 2018ISBN 978-3-8403-7584-2, 19,95 € [D]Anika Sohn ist Erzieherin und war von 2009-2015 stellvertretende Leiterin einer Kindertagesstätte. Seit 2014 bringt sie Kindern durch ihre Bewegungsinitiative „Familie bewegt“ Bewegung durch Spaß näher. Durch vielfältige Bewegungsangebote und in intensiver Zusammenarbeit mit den Eltern kann ganzheitliche Förderung und Unterstützung der kindlichen Entwicklung gewährleistet werden. Das Konzept soll eine positive Einstellung zur Bewegung und somit einen gesünderen Lebensstil fördern.