NIK P. kündigt Clubtour für 2024 an

. kündigt gemeinsam mit seinem neuen Tourneeveranstalter, die zur DEAG gehörenden MEWES Entertainment Group, für den kommenden Herbst einedurch Deutschland an. Die Tour steht unter dem Mottoganz wie das gleichnamige Album, das am 3. Mai erscheinen wird. Derist.ssind eine Hommage an die Leidenschaft und das kulturelle Erbe der Rockmusik. Der charismatische Künstler, der mehrfach mit seinen Hits die Charts eroberte und eine große Fangemeinde begeistert, wagt sich nun auf die legendären Bühnen kleiner Clubs, in denen einst die Rockikonen auftraten. Die Fans haben die seltene Gelegenheit, NIK P. und seine Band aus nächster Nähe zu erleben und eine tiefere Verbindung zu seiner Musik zu spüren.Damit erfüllt er sich einen langgehegten Herzenswunsch und sagt zur: „Es ist ein Traum, der in Erfüllung geht. Die Idee, auf den Bühnen zu stehen, wo meine musikalischen Helden einst ihre Spuren hinterlassen haben, erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit. Diese Clubs sind nicht nur Orte der Musikgeschichte, sondern auch Schauplätze, die die Essenz meiner eigenen künstlerischen Reise prägen.“Im Laufe seiner jahrzehntelangen Karriere hat sich derals einer der herausragendsten Produzenten und Interpreten im Bereich der deutschsprachigen Musik etabliert. Der renommierte österreichische Musiker weiß, was wirklich zählt: Lyrics mit Anspruch, die dennoch eine gewisse Leichtigkeit transportieren, handgemachte Musik und aus dem Leben gegriffene Gefühle. Sein bedingungsloses positives Lebensgefühl ist die unermüdliche Quelle der musikalischen Kraft.NIK P. ist bekannt für Hits wie "Ein Stern (der deinen Namen trägt)", "Geboren um Dich zu lieben“ und "Berlin", die die Charts stürmten und ihm zahlreiche Auszeichnungen einbrachten, darunter mehrere Gold- und Platin-Schallplatten.Der Tourplan erstreckt sich über ausgewählte Clubs in Deutschland, die nicht nur für ihre einzigartige Atmosphäre bekannt sind, sondern auch als Stätten, an denen die Wurzeln der Rockmusik tief verankert sind. NIK P. wird in diesen legendären Locations beweisen, dass seine Musik nicht nur für die großen Bühnen gemacht ist, sondern auch in intimeren Settings ihre volle Wirkung entfaltet.Die Fans dürfen sich auf eine einzigartige Live-Performance mit seiner Band freuen und hautnah erleben, warum er zu den erfolgreichsten und beliebtesten Künstlern Österreichs zählt. Seine unverkennbare Stimme und sein mitreißendes Auftreten machen jeden seiner Auftritte zu einem unvergesslichen Erlebnis.Weitere Informationen unter www.nikp.com und www.kuenstlershow.de Mittwoch 25.09.24 Nürnberg Der HirschDonnerstag 26.09.24 Stuttgart LKAFreitag 27.09.24 München Backstage WerkSamstag 28.09.24 Leipzig AnkerSonntag 29.09.24 Dresden Alter SchlachthofSamstag 05.10.24 Münster SputnikhalleSonntag 06.10.24 Berlin KesselhausSamstag 12.10.24 Hamburg Große Freiheit 36Mittwoch 16.10.24 Bochum MatrixDonnerstag 17.10.24 Köln EssigfabrikFreitag 18.10.24 Frankfurt Batschkapp