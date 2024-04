Marcus & Martinus – das norwegische Pop-Duo kommt nach ihrem ESC-Auftritt 2024 erstmals nach Deutschland

Doppelt klingt besser! Die erfolgreichen Zwillingsbrüder aus Norwegen, Marcus & Martinus kündigen das erste Mal im Rahmen ihrer europaweiten“ 2024/2025 fünf Konzerte in deutschen Städten an. Damit erfüllen sie nicht nur einen lang ersehnten Traum ihrer deutschen Fans, sondern auch sich: Sie kehren mit einerzurück auf die Bühnen Europas. Die mittlerweile 22-jährigen Erfolgsmusiker feierten erst letztes Jahr ihr 10-jähriges Bühnenjubiläum und starteten im Januar 2024 mit großem Erfolg die gleichnamige Arena-Tour durch Skandinavien. Der Vorverkauf startet ab dem 8. April 2024!Marcus & Martinus begannen ihre Karriere als Zehnjährige beim norwegischen Melodi Grand Prix Junior und haben sich seither in ganz Skandinavien einen Namen gemacht. 2015 veröffentlichten Marcus & Martinus ihr Debütalbum "Hei", das in Norwegen direkt auf Platz eins der Charts kletterte. Mit den Alben „Together“ von 2016 und „Moments“ von 2017 folgten weitere Nummer 1-Erfolge in Norwegen und auch in Schweden. 2017 gewannen sie den Nickelodeon Kids' Choice Award in der Kategorie "Favorite Music Star: Norway". Im Laufe ihrer Karriere waren sie Support-Act von Jason Derulo, füllten 16.000er Hallen und sind unter anderem bei der Friedensnobelpreis-Verleihung 2016 in Oslo aufgetreten. Ihr Song „Elektrisk“ hält den Rekord für den meistgestreamten norwegischen Song aller Zeiten. Mittlerweile verzeichnen ihre Social-Media-Kanäle Hunderte Millionen Streams und ihre treuen Fans begleiten sie auf der ganzen Welt. So auch bei „The Masked Singer Sweden“, den sie 2022 gewannen.Vor ihrer vielversprechenden Europa-Tour werden Marcus & Martinus fürammit ihrer Hitsingle "Unforgettable" teilnehmen, welches auch auf dem neusten Album zu hören sein wird. Das Pop-Duo gewann beim schwedischen Vorentscheid mit großem Vorsprung und der Song stürmte in den nordischen Ländern auf Anhieb die Spotify- und Airplay-Charts. In diesem Elektro-Popsong, den die beiden Norweger gemeinsam mit den Erfolgsautoren Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Joy Deb und Linnea Deb geschrieben haben, geht es um die unvergessliche Begegnung mit einer Femme fatale.Die Geschichte von Marcus & Martinus liest sich wie ein modernes Märchen. Zwei Jungs aus einem kleinen Dorf in Norwegen haben es geschafft, mit ihrer Musik die Welt zu erobern. Sie sind ein Vorbild für junge Menschen und zeigen, dass alles möglich ist, wenn man seinen Träumen folgt. Und sie haben noch lange nicht ausgeträumt: Sie wollen weiterhin Musik machen, durch die Welt touren und gemeinsam mit ihren Fans ihre Leidenshaft für Musik teilen.Die Musik von Marcus & Martinus ist geprägt von eingängigen Melodien, fröhlichen Texten und einem modernen Pop-Sound. Ihre Live-Shows versprühen jede Menge Power und Lebensfreude, die zum Mitsingen und Tanzen einladen. Die "We Are Not The Same Tour" verspricht ein absolutes Highlight für alle Fans des Pop-Duos: Der elektrisierende Beat ihrer Popmusik, eine ultramoderne Bühnenshow und ihre charismatische Bühnenpräsenz mit perfekt einstudierten Choreografien erobern die Herzen ihres Publikums im Sturm. Jetzt Tickets sichern!Weitere Informationen unter www.marcusandmartinus.com und www.kuenstlershow.de