Fidi Steinbeck live in Hamburg

Die Songs von Fidi Steinbeck sind wie eine Umarmung. Durch ihre außergewöhnlich gefühlvolle und nahbare Art zu schreiben und zu singen, schafft sie mit ihrem Cello eine ganz eigene Soundwelt des deutschen Pop.Fidi Steinbeck ist eine Song-Poetin, wie man sie in Deutschland nur sehr selten findet. Sie singt und spielt Cello. Sie schreibt einfühlsame, poesievolle Texte und schmückt mit ihnen wunderbare Songs, die niemanden unberührt lassen. Diese Fähigkeiten haben Fidi im Herbst 2019 bis ins Finale von ‚The Voice Of Germany‘ geführt, in dem sie mit Mark Forster ihre gemeinsame Single „Warte Mal“ vorstellte. Im August 2022 war sie mit Mark Forster auf Tournee. Fidi Steinbeck ist Gewinnerin des Förderpreises für junge Liedermacher der HSS Stiftung 2023.Im Oktober 2022 ist ihr erstes Album FLIEDER erschienen. Es erzählt von tiefen Gefühlen, von Sehnsüchten, Trauer, Hoffnungen, vom Leben an sich. Es erzählt von Fidi Steinbeck und ihrer großen Leidenschaft für Musik.Die stilistische Vielfalt auf FLIEDER reicht von Urban-Pop- und Hip-Hop-, über Country- und Old-School-Einflüssen (inklusive originalem Plattenknistern) bis zu Elementen, die man auch bei Filmsoundtracks vorfindet. Mit der 2013 gegründeten Band „Fidi and the Twins“ hat sie zum ersten Mal ihre eigenen Songs live gespielt. Hier wurde auch schon der Grundstein für die Liebe zu Countrysongs gelegt, die bis heute anhält und sich auch in einem ihrer neuen Songs ‚Zwischenmenschen‘ wiederfindet. Und natürlich in einem ihrer Markenzeichen: den Cowboystiefeln.Jetzt den Zauber von Fidi Steinbeck live erleben und Tickets für die Prinzenbar am 04.10.2024 in Hamburg sichern!Tickets sind ab sofort erhältlich unter www.myticket.de www.eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.Weitere Informationen unter https://www.fidiswelt.de/ und www.kuenstlershow.de