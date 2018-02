Gartenwelt und Aktionen der Baufachmesse Bauen & Wohnen in Münster

Der Schwerpunkt der 22. Bauen & Wohnen sind definitiv die Themen Handwerk, Hausbau, Schöner Wohnen, Sicherheit, Innenausbau und ganz neu die Gartenwelt! Die Sonderfläche der Gartenwelt teilt sich die Halle Süd mit dem Bereich Schöner Wohnen und verteilt sich über eine Fläche von 1.500 qm. Passend zu den frostigen aber schön sonnigen Wintertagen in den vergangenen Wochen hält der bunte Frühling vom 16.-18. März auf der Bauen & Wohnen Münster Einzug!



Auf der Sonderfläche werden Designer Lounge Möbel für den Garten, Sonnensegel, Whirlpools und die neusten Trends zum Urban Gardening präsentiert, denn ein geschmackvoller Garten trägt absolut zum Wohlgefühl bei und erhöht die Lebensqualität! Der Frühling ist DIE Jahreszeit den eigenen Garten herzurichten. Dekokartionsliebhaber aufgepasst: Es gibt neben Blumenziebeln, aller Art von Grill-/Kamin und Gartendekoration zu erwerben! Auch ein Garten will gepflegt werden, neben unterschiedlichen Gartenhelfer, erfahren Hobbygärtern auch, warum Mährobotter nicht nur für mehr Freizeit, sondern auch die Qualität des Rasens sorgen.



Ein Messetag spart garantiert Geld, Zeit und Nerven



Für Hausbauer oder die es werden wollen, gibt es die Möglichkeit auf der Bauen & Wohnen sich vom Fertig-, Passiv-, Niedrigenergie-, Holz-, Designer-, Massiv- bis hin zum Blockhaus alles anzuschauen! Das Angebot auf der Baufachmesse reicht über vielfältige Klinker- und Fassadenangebote, von Wintergärten, bis zu Terrassendächer und Carports. Der große Vorteil ist, dass die Besucher alle Gewerke an einem Ort treffen und sich die langwierige Terminierung im Alltag sparen.



Die Dachdecker-Innung Münster mit verschiedenen Dachdeckerfirmen, Tischlereien mit Inneneinrichtungen & Bodenideen stellen ebenso aus, wie auch Malerbetriebe zum Thema Farben & Lacke vertreten sind.

Das Thema Sicherheit ist durch die polizeiliche Beratungsstelle Münster vertreten. Diese berät über Einbruchsicherheit, Vorbeugemaßnahmen und zeigt wie man Schwachstellen aus sicherheits-technischer Sicht beim Hausbau vermeiden, oder auch durch Nachrüstung elemieren kann.



Exklusive Tipps



In der Experten-Lounge finden 30-45-minütige Vorträge zu unterschiedlichsten Themen statt: Zum neuen Baurecht 2018 zum Beispiel, aber auch prakitsche Themen sind dabei wie „Dämmen, aber richtig!“. Viele Aussteller der Bauen & Wohnen bieten Mitmachaktionen an Ihren Messeständen an.



Zum Beispiel präsentiert sich am Stand vom abc Tischler die LandGenussWerkstatt mit dem Motto „Seien Sie mittendrin und kommen Sie mit an den Herd, schauen Sie mir über die Schulter... Naschen unbedingt erlaubt“, berichtet Philipp Gakstatter von der LandGenussWerkstatt.



Wer wollte nicht schon mal durch sein Traumhaus wandeln vor dem Bau? Die Virtual Reality-Brille am Stand von DAVINICI HAUS macht dies möglich – Besucher können Ihr zukünftiges Haus nach Ihrem Geschmack einrichten und es direkt in 3D sehen!



Allen Eltern sei gesagt, das am Messewochenende eine kostenlose Kinderbetreeung für Kids ab 3 Jahren angeboten wird – hier haben auch die kleinen Gäste Spaß beim Lesen, Werkeln & gemeinsamen Spielen!



Herzlich willkommen zur Messe Bauen & Wohnen vom 16.-18. März 2018 im Messe und Congress Centrum Halle Münsterland von Freitag bis Sonntag täglich von 10-18 Uhr. Ausreichend Parkplätze stehen am Veranstaltungsort, oder den umliegenden Parkhäusern zur Verfügung. Weitere Informationen verfügbar per Mail presse@bau-messen.de oder telefonisch unter 0421 9856290.



In Kürze: 22. Messe Bauen & Wohnen, 16.-18.03.2018

Messe und Congress Centrum Halle Münsterland,

Albersloher Weg 32, 48155 Münster



Öffnungszeiten: Freitag – Sonntag von 10:00 bis 18:00 Uhr



Eintrittspreise: Erwachsene 9,- Euro / Ermäßigt 5,- Euro.

Kinder unter 12 Jahren haben in Begleitung Erwachsener freien Eintritt.

Kartenverkauf erfolgt vor Ort an den Eingängen der Messe.

Tipp: Am Freitag, 16.03.2018, gilt von 10-11Uhr freier Eintritt.

Die Messe Bauen & Wohnen ist mit 20.000 Quadratmetern des Messe und Congress Centrums Halle Münsterland und jährlich über 25.000 Besuchern die größte regionale Baufachmesse in NRW. Viele der rund 300 ausstellenden Unternehmen erzielen durch ihre Teilnahme hier bis zu 30 Prozent ihres Jahresumsatzes.

